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Анастасия Ахметова: Завидую какой-то черной завистью Кыргызстану и Грузии

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Круглый стол на тему  "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об "иноагентах" еще на фактор успеха противодействия "мягкой силы"  Запада" организованный Общественным фондом "Институт общественного развития стран Центральной Азии был проведен 6 июня в Бишкеке с участием экспертов Кыргызстана и Казахстана.

Участники встречи общественные деятели и представители СМИ обсуждали насколько сложилась ситуация после внесения изменения в "Закон об НКО" в Кыргызстане и влияние прозападных НКО в Казахстане.

По поводу того, как обстоят дела в этом плане в Казахстане поделилась известная общественная деятельница, блогер Анастасия Ахметова. По ее словам, в Казахстане ситуация непростая, потому что у нас нет никакого закона об "иноагентах".

"Не приняли закон, собственно, и не собираются и даже заикаться говорить о подобном. "Иноагенты" чувствуют себя совершенно вольготно, делают что хотят. Открывают бесконечное множество всевозможных каналов, скупают блогеров, СМИ и экспертов пачками. У нас можно по пальцем руки пересчитать экспертов и лидеров мнений, ну и блогеров, кто был стоял бы на проказахстанской, а не прозападной позиции и не боялся бы в открытую заявлять своё мнение, поэтому завидую просто какой-то чёрной завистью Кыргызстану и Грузии.

Прекрасно, что есть понимание и у вас, и у меня, что мы сейчас живём в самый разгар гибридной войны, и по Средней Азии можно сказать проходит информационный фронт. Если там на Донбассе горячая линия фронта, то по нам проходит информационная, нас ломают об колено!

Буквально недавно к народу Казахстана обратились иностранные послы, призвали, так сказать, соблюдать права ЛГБТ-сообщества. То есть, как говорится, "окно Овертона" нам двигают как хотят и наши власти, всё это проглотили молча. Как-будто вот так все нужно. Давление на наши страны колоссальное, и Кыргызстан, безусловно молодцы", - сказала Ахметова.

Общественная деятельница из Казахстана добавила,. что нее выходил целый ряд публикаций в поддержку  Кыргызстана в борьбе за суверенитет.

"Нам о таком только мечтать, как говорится, и плакать. Конечно, очень жаль, что не дали принять более жёсткую версию предусматривающую уголовное наказание, но как говорится, начало положено. Мы читали в прессе об угрозах депутатам со стороны западных послов, чиновников. Прямо натурально угрожали ввести санкции, если те приедут в США. Но хотя бы так – есть начало. Это уже хорошо, потому что жёсткие поправки можно будет ввести, когда у Запада будет своя головная боль, ну, например, война за Юго-Восточную Азию с Китаем. Тогда им будет не до Кыргызстана и не до стран Центральной Азии, можно будет и что-то сделать такое более жёсткое.

Действительно количество НКО в маленьком Кыргызстане с 6 млн. населением запредельное, это кажется коллеги если я не ошибаюсь по одному на каждые 230 человек!  Это  целая отрасль экономики, потому что там работают сотни тысяч людей!

Не сеют, не пашут. Львиная занимается дестабилизацией, отработкой информационной повестки в пользу определённых стран. Выделяются миллионы, ни у какой России, ни у Кыргызстана, Казахстана нет таких денег, чтобы перебить эту информационную повестку.

Ну как говорится, деньгами Запада у которого станок, мы никогда не сможем конкурировать.

И по факту ведь что произошло, после принятия закона об НКО?! Основной актив, лидеры-торпеды,  которых  они взращивали годами, десятилетиями никуда не делся!

Да, какие-то НКО возможно прикрылись или прикроются, но основной актив – они ведь просто перешли в действующие западные организации, в тот же ЮСАИД,  в те же Интерньюсы, в те же NDI, в NED.  Они никуда не делись, потому что в них вложены миллионы и на них возлагаются, безусловно, огромные надежды и поэтому несмотря на то, что они делают пиар заявления, о то что закрываются, это, конечно, враки. Они не закроются, они просто переведут свой актив в другие организации, где они юридически будут защищены и будут всё равно продолжать делать то, что они делают.

Я читала такую информацию, поправьте меня, если я не права. Что некий сотрудник Фонда Сороса слил документы о планах по Кыргызстану, и там, по сути, рассказывается про внедрение во власть на ключевые посты лояльных людей.  Ну и такой план, уже воплощается. Я читала в "Вечернем Бишкеке", что во власти Кыргызстана есть люди, которые годами финансировались западными фондами, по линии Госдепа, по линии ЦРУ.  Именно в "Вечерке" читала такое о министре Просвещения Кыргызстана.

А вот недавно, ЮСАИД провел очередной медиафорум, тренинги, где они готовил людей, которые будут воплощать уже межстрановые проекты по Центральной Азии. То есть их контент будет охватывать всю Центральную Азию, и исполнители могут условно находиться в Казахстане, ставить таргет на Кыргызстан и всё и ничего вы с этим не сделаете.   Они уже давно работают с охватом на всю Центральную Азию. Интересно будет тут вспомнить наш казахский "Кантар".  Активное участие в нашем Кантаре принял некий кыргызский джазмен Викрам Рузахунов, во время погромов он был в красной куртке, если посмотрите кадры с нашего "Кантара", то все бригадиры погромщиков были в красных таких куртках. Потом выяснилось, чуть позже после того как его отпустили, что он, оказывается, один из со учредителей фонда "Бир-Дуйно Кыргызстан",  и фонд получает шестизначные суммы в фунтах стерлингах. Фонд в том числе финансируется даже министерством обороны Швейцарии. Зачем наши его отпустили – мне совершенно непонятно, потому что подержи они его подольше, я думаю, он рассказал бы много интересного и вывел бы, наверное, даже на определённые посольства.

По сути, эти НКО, эти подконтрольные СМИ, ломы, блогеры, эксперты - это ведь готовая сеть для медийной атаки и, что, собственно, мы видели в наш "Кантар".  Они как будто знали, что это случится, они сразу стали активно поддерживать погромы, называть погромщиков повстанцами. Да и собственно, то же самое происходило во время трагических событий на границе Кыргызстана и Таджикистана, то же было со стороны, именно подконтрольных западных СМИ: вбросы, фейки, дезинформация, направленная на разжигание розни, на усиление конфликта и они же как клещи по весне они именно, активизируются тогда, когда происходит какой-то конфликт.

Резюмируя, я считаю, что самое главное о чем нужно помнить, что наш регион запад держит в качестве козыря, об этом никогда нельзя забывать. В качестве козыря для дестабилизации, для ослабления России и Китая их главный геополитический противников, нас жалеть не будут.

Мы для них – расходный материал и любой, даже самый любой самый сильный полевой командир будет брать меньше денег за выкачивание нефти и ресурсов, чем самое слабое государство. Им выгодно будет создать здесь аналог Афганистана, Сирии, Ближнего Востока, чем, например, платить те же налоги за выкачивание ресурсов. Слишком многое поставлено Западом на карту.

Я надеюсь, что это понимание есть у всех, кто находится сейчас на этой конференции и поэтому моё мнение: единственно правильно решение: это полный запрет организаций на территории нашей Средней Азии, таких фондов как ЮСАИД, Сорос, NED,  NDI и так далее.  Вплоть до лишения гражданства лидеров подконтрольных НКО", - отметила блогер.

В заключение Анастасия Ахметова обратилась к руководству "Вечернего Бишкека".

"У нас, к сожалению, "Вечерний Бишкек" заблокирован в Казахстане и было бы здорово если бы с вашей стороны сделали официальный запрос нашему Министерству информации – хотелось бы, чтобы блокировку сняли", - сказала она.

Источник: centrasia.institute


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URL: https://www.vb.kg/437633
Теги:
Грузия, Казахстан, НПО, Кыргызстан
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