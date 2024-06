Light Academy: Образование, соединяющее традиции и инновации

В быстро меняющемся мире образования найти школу, которая сочетает в себе передовые методики и уважение к культурным корням, не так просто. Однако Международная школа Light Academy в Кыргызстане, основанная всего в 2022 году, уже успела зарекомендовать себя как одна из ведущих международных школ региона. Благодаря уникальной трилингвальной программе, системе Кембридж и фокусу на подготовке к поступлению в лучшие университеты мира, Light Academy не только учит детей, но и воспитывает будущих лидеров. Сегодня, на третий год своей работы, школа продолжает расширяться и внедрять новейшие образовательные стандарты, готовя своих учеников к успеху в глобальном обществе.

Об этом и многом другом нашему изданию vb.kg рассказал директор Международной школы "Light Academy" Таштемиров Илиязбек Садирбекович, а также эксперт по системе Кембридж мистер Джои Дела Пена.

Какие языки включены в трилингвальную программу начальной школы, и какие преимущества она предоставляет ученикам?

Наша школа была основана в 2022 году, и это наш третий год в Кыргызстане. Наша образовательная система делится на три части.

Первая часть - начальная школа, где мы работаем по трилингвальной программе. Это способ обучения, при котором одновременно преподаются три языка. Программа включает в себя углубленное изучение регионального русского языка, международного английского и родного кыргызского языка в контексте культуры, быта и практики разговорной речи и чтения. Помимо языковых исследований, мы включаем три основных компонента Кембриджской начальной программы:

Английский язык: Улучшение навыков грамотности и воспитание любви к чтению и письму по программе Кэмбридж.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ): Формирование цифровой грамотности и подготовка учеников к технологическим требованиям будущего.

Начальная наука: Поощрение любознательности и научного мышления через практические эксперименты и исследовательское обучение.

Этот всесторонний подход гарантирует, что наши ученики развивают прочную академическую базу, будучи культурно и лингвистически универсальными.

Эта программа проводится с первого по четвертый класс.

Средняя школа: Внедрение Кембриджской системы

Переходя в среднюю школу, ученики переходят на полностью кембриджскую учебную программу. Этот этап подчеркивает глобальную перспективу, с предметами, преподаваемыми на английском языке, чтобы способствовать глубокому пониманию международных контекстов и проблем. Учебная программа включает:

Математика: Развитие аналитических и проблемных навыков.

Наука: Изучение биологии, химии и физики для развития научного исследования и понимания.

Социальные науки: Предметы, такие как мировая география и глобальные перспективы, расширяют осведомленность учеников о глобальных проблемах и культурном разнообразии.

Одним из краеугольных камней нашего среднего образования является программа Международного общего сертификата среднего образования (IGCSE). Известная своими строгими стандартами и международным признанием, программа IGCSE готовит учеников к высшему образованию и будущей карьере, подчеркивая критическое мышление, исследовательские навыки и комплексные знания по предметам. Он подготавливает учеников к академической работе, в том числе помогает перейти на А-Level и AS-Level. IGCSE схож с GCSE Великобритании.

Третья часть: Подготовка к университету: Профильное обучение

На заключительном этапе своего образования, начиная с 10 класса, наши ученики участвуют в интенсивных подготовительных исследованиях к университету. Этот период является решающим, так как он соответствует их академическим стремлениям и будущим карьерным устремлениям. После завершения месячной специальной ориентационной программы ученики разделяются на одну из трех направлений:

Первое направление-точные науку: для учеников, склонных к инженерии, технологиям и физическим наукам.

Второе направление: для тех, кто интересуется социальными науками, гуманитарными науками и искусствами.

Третье направление: Подготовка будущих медицинских специалистов с прочной основой в биологических науках и здравоохранении.

Каждое направление предназначена для предоставления специализированных знаний и навыков, гарантируя, что ученики хорошо подготовлены к выбранным ими областям учебы и конкурентным требованиям университетских приемных комиссий.

Какие факторы послужили мотивацией для расширения сети вашей школы?

Расширению сетей наших школ в разных регионах может быть мотивировано несколькими ключевыми факторами.

Одним из основных факторов является растущий спрос на качественное образование. Родители все чаще ищут учебные заведения, которые предлагают всесторонние учебные программы и готовят учеников к глобальному контексту. Открытие новых филиалов позволяет удовлетворить этот спрос и предоставить большему числу учеников доступ к высококачественному образованию.

Стратегическое расширение в другие регионы может значительно повысить репутацию и узнаваемость школы. Это способствует созданию образовательной сети, которая обеспечивает непрерывное улучшение качества обучения и обмена лучшими практиками между филиалами. Кроме того, расширение позволяет школе достичь устойчивости и укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг.

И напоследок хочу добавить, что новые филиалы предоставляют уникальную возможность для внедрения инноваций и экспериментов в образовательный процесс. Руководство школы может использовать новые филиалы для тестирования новых учебных программ, педагогических подходов и технологических решений, которые затем могут быть внедрены во всей сети школ. Это способствует постоянному улучшению качества образования и адаптации к меняющимся требованиям и вызовам времени.

Сети Международных школ Light Academy:

• Международная школа Light Academy Бишкек

• Международная школа Light Academy Plus Бишкек

• Международная школа Light Academy Джалал-Абад

• Международная школа Light Academy Кызыл-Кия

Открытие нового колледжа Light Academy

С гордостью и радостью хочу сообщить, что в 2024-2025 учебном году Международная школа Light Academy открывает двери своего нового колледжа. Колледж Light Academy предложит четыре инновационные и востребованные программы, направленные на подготовку специалистов будущего:

• Программирование и разработка ПО: Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки программного обеспечения и компьютерных технологий.

• Кибербезопасность: Обучение экспертов по защите информации и кибербезопасности, готовых противостоять современным вызовам цифрового мира.

• ИТ и предпринимательство: Программа, объединяющая информационные технологии и основы предпринимательства, способствующая развитию навыков ведения бизнеса в цифровую эпоху.

• STEM-педагогика: Подготовка педагогов в области естественных наук, технологий, инженерии и математики, способных внедрять инновационные подходы в образовательный процесс.

Эти программы разработаны для того, чтобы предоставить студентам знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в быстро развивающихся отраслях. Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент колледжа Light Academy получил всестороннее образование, которое откроет для него множество возможностей и подготовит к успеху в любой выбранной сфере.

Хотел бы передать слово эксперту по системе Кембридж, мистеру Джои Дела Пена, который проработал в этой сфере 15 лет в Индонезии, и 10 лет на Филиппинах.

The Light Academy International School started actually with just 120 students it was in the First Term of Academic School Year of 2022-2023.

And from the May 2023 Admission Exam until now, we are having a total number of students of 250. So, from 120 students it became 250 and it still continuously growing up to now.

We can see that there is a positively tremendous increase of 194 percent added up, almost 200 percent of increase from the very time that we started the first batch. And it keeps on growing up to now.

Even in the middle of the school year, students are coming in and joining in the middle of the school year. It keeps on growing, up to now we"re conducting the Entrance Examination for the school year 2024-2025 so we keep on growing.

And we will continue to establish the Cambridge Education system, we have the IGCSE and the AS/A Levels. We also have catered to graduating students, we have a counselor that guides them and introduce them to properly open up the gateway for university opportunities and possibilities.

So, for the students, we are actually in a trilingual system of learning. So, we have Kyrgyz, Russian and of course the flagship English. And we have three levels of education, kindergarten, primary and secondary.

We"re not just focusing on the learning system of the students but of course we are preparing each of the student as they grow. So, we have our counselors to prepare them to be ready for their next phase of journey, that will be the university.

And we are also not just focusing on the growth of the students, we are also concerned about our teachers. With that, we are empowering them with trainings that can sustain them for their implementation and planning, so we are taking care of the well-being of the teachers as well.

Just like the previous programs that we had, some teachers went to Dubai, Abu Dhabi and Turkey, some teachers went to Uzbekistan, so they are experiencing this kind of, aside of course from the teambuilding, activities we"re having for the teachers, training in camps and also outside, recently we had just conducted a picnic in Jalal-Abad with our teachers there in Jalal-Abad branch. So we joined together, and we had a lot fun, not just purely leisure but also learning and camaraderie between the teachers.

So, this is a program that motivates all teachers and keep them growing and sharing their own wisdom, knowledge, understanding to all students. And this is a way for us to at least appreciate the hard work and determination that they are putting into the school.

Currently, the students are having their vacation, but still, we are working here with our Summer Camp. So next week, that will be June 10, we will be starting with our Summer Camp and that will be filled with a lot of learning experiences inside the classrooms and outside as well including field trips.

So, this is a chance for me to invite all of you out there who is listening right now to come and see and visit Light Academy and try to check the programs that we are offering for you. Definitely I can assure you that there is a lot more of fun learning activities here,

So why not join us!