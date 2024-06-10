На Иссык-Куле начались недели скидок в магазинах O!Store

Курортный сезон на Иссык-Куле уже стартовал, а значит – самое время для специальной акции в магазинах O!Store.

С 7 по 20 июня вы можете купить смартфоны Samsung и наушники по сниженной стоимости.

Samsung A047 (A04S) 3/32 GB – берите за 11150 сомов вместо 11650; Samsung A047 (A04S) 4/64 GB – за 12350 сомов вместо 13050.; Samsung A346 (A34 2023) 5G 6/128GB – за 19050 сомов вместо 20250; Samsung A346 (A34 2023) 5G 8/256GB – за 24050 вместо 25550.

Любые наушники до 1000 сомов можно купить со скидкой -30%.

Смартфоны также можно оформить в рассрочку и совершать выплаты небольшими платежами.

Остались вопросы? Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Количество товара по акции ограничено. Смартфоны сертифицированы. Наушники прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия.

Рассрочку предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в ее предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037 от 22.06.2017.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.