В Чолпон-Ате проходит VI Международный форум по госзакупкам

В живописном городе Чолпон-Ата проходит VI Международный форум "Государственные закупки - инструмент экономического развития и расширения международного сотрудничества", приуроченный к празднованию 100-летия Министерства финансов Кыргызской Республики.

Мероприятие собрало экспертов, представителей государственных и международных организаций, а также делегатов из различных стран, чтобы обсудить ключевые направления и вызовы в области государственных закупок.

В этом году форум уделил особое внимание вопросам интеграции принципов зеленой экономики в государственные закупки. Участники обсудили пути повышения устойчивости и экологической ответственности через модернизацию закупочных процедур. В числе приоритетных тем также были инновации в электронной системе закупок, способствующие упрощению и повышению прозрачности процессов, и глобальные вызовы, стоящие перед системами государственных закупок в современных условиях.

На открытии данного мероприятия с приветственном словом, от имени полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области выступил аким Иссык-Кульской районной государственной администрации Жапарбек Ормонов,

В своей речи он подчеркнул важность форума как платформы для обмена знаниями и опытом, которая способствует укреплению международного сотрудничества и экономическому развитию региона.

"Сегодня мы наблюдаем, как государственные закупки становятся мощным инструментом не только экономического роста, но и продвижения устойчивых практик. Уверен, что результаты нашего форума послужат стимулом для дальнейшего внедрения инноваций и улучшения систем государственных закупок", - отметил Жапарбек Ормонов.