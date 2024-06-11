Узбекистан: здоровье женщин и профилактика рака в регионе Приаралья

Узбекистан проводит последовательную политику в области укрепления здоровья женщин и профилактики рака в регионе Приаралья

Укрепление здоровья матерей и детей всегда являлось приоритетным направлением реформ, реализуемых с первых лет независимости Узбекистан. В стране внедрен целый ряд государственных программ в этой области, направленных на дальнейшее укрепление репродуктивного здоровья населения, охрану здоровья матерей, детей и подростков.

Благодаря тому, что внимание здоровью матерей и детей в нашей стране уделяется на самом высоком уровне, предоставление услуг по репродуктивному здоровью в настоящее время доступны всему населению страны и в результате этого сократилась смертность детей и матерей.

В частности, в 2017 - 2022 годах достигнуто снижение показателей материнской смертности в 1,5 раза, младенческой смертности - в 1,3 раза.

Внедрено бесплатное обеспечение детей, страдающих редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специальной продовольственной продукцией, расширен спектр оказываемой им медицинской и социальной помощи.

В районных (городских) медицинских объединениях созданы отделения анестезиологии-реанимации детей и круглосуточные педиатрические посты экстренной медицинской помощи, в поликлиниках - детские отделения.

Для состава всех медицинских бригад выделены дополнительные штаты педиатрических медицинских сестер и акушерок. Внедрено бесплатное обеспечение детей, беременных женщин и женщин фертильного возраста необходимыми витаминными комплексами, препаратами йода, препаратами железа и фолиевой кислоты.

Так, по республике в 2023 году 8 млн. детей в возрасте от 3 до 15 лет, 2,2 млн. беременных и кормящих женщин бесплатно были обеспечены препаратами йода, а 5,9 млн. женщин детородного возраста до 35 лет - препаратами железа и фолиевой кислотой.

Значимым документом, направленным на дальнейшее совершенствование организации оказания медицинской помощи, профилактики и раннего выявления заболеваний среди населения Республики Каракалпакстан, явилось постановление Президента Республики Узбекистан "О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022 - 2024 годах".

Документ, предсматривающий повышение качества и приближение к населению медицинских услуг, укрепление материально-технической базы и дальнейшее повышение кадрового потенциала медицинских учреждений региона, был принят после открытого диалога Президента Республики Узбекистан с представителями сферы здравоохранения на тему "Реформы в медицине - во имя человеческого достоинства" в июле 2022 года.

Данным решением на Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан возложены такие приоритетные задачи, как восстановление генофонда и охрана здоровья населения, проживающего в регионе Приаралья, формирование здорового образа жизни, оказание содействия во внедрении культуры семейного здоровья в повседневную жизнь, повышение уровня здоровья населения, особенно детей и женщин, обеспечение профилактическими специальными препаратами детей, женщин фертильного возраста, беременных женщин и кормящих матерей на безвозмездной основе, проведение скринингов по раннему выявлению заболеваний и др.

Так, в Республике Каракалпакстан в 2023 году 59050 детей в возрасте 6-23 мес. были обеспечены микронутриентными препаратами, 466546 детей в возрасте 3-15 лет и 68472 беременных женщин и кормящих матерей -препаратами йода, 356324 женщин детородного возраста до 35 лет - препаратами железа и фолиевой кислотой.

Детские отделения многопрофильных центральных поликлиник регулярно проводят профилактические и углубленные медицинские осмотры детей в возрасте 1-18 лет, скрининги на гельминтозы среди детей в возрасте 2-10 лет и гематоонкологический скрининг среди детей в возрасте 3-18 лет.

На основе плана-графика профилактических медицинских осмотров детей в течение 2023 года было проведено углубленное обследование в общей сложности 664710 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из которых 228239 были оздоровлены в амбулаторных и стационарных условиях.

При проведении реформ здравоохранения пристального внимания и проведения мероприятий, направленных на ранее выявление и предотвращение преждевременной смертности, требуют онкологические заболевания среди женщин. В настоящее время лидирующие позиции в мире занимает рак шейки матки.

Рак шейки матки второй по распространённости вид рака среди женщин в Узбекистане. В 2021 году было выявлено 1827 новых случаев, 997 женщин умерли. Заболеваемость и смертность неуклонно растут, и, по прогнозам, к 2030 году рак шейки матки будет вызывать 2100 новых случаев заболевания и 1300 смертей в год.

Для снижения частоты РШМ необходимо широкое внедрение скрининговых программ по ранней диагностике и своевременному лечению предраковых заболеваний ШМ на уровне первичного звена здравоохранения.

Одним из масштабных мероприятий стала скрининговая программа по ранней диагностике и своевременному лечению предраковых заболеваний в Республике Каракалпакстан при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) и ПРООН в 2021 году.

Инициированный пилотный проект по скринингу на РШМ был проведен в 11-ти регионах Республики Каракалпакстан.

В Республике Каракалпакстан заболеваемость раком шейки матки занимает 2–е место после рака молочной железы среди женского населения. В 2020 году было выявлено 117 женщин с раком шейки матки, 69 из них имели запущенную форму (III-IVст.), а число состоящих на учете составило 438 женщин. Пик заболеваемости раком шейки матки приходится на возраст от 40 до 44 лет. Злокачественная опухоль шейки матки за 2020 год унесла жизнь 71 женщины Каракалпакстана.

В рамках проекта около 50 тысяч каракалпакских женщин бесплатно прошли скрининг, некоторые из них получили необходимое лечение или продолжили его. Выявление рака шейки матки на ранней стадии спасает жизни женщин - и именно поэтому скрининг РШМ так необходим.

По данным Всемирной организации здравоохранения 90% случаев начинаются с инфекции, вызванной некоторыми типами вируса папилломы человека (ВПЧ). При раннем выявлении и надлежащем лечении предраковые состояния, вызываемые ВПЧ, полностью излечимы, онкология на начальных стадиях - тоже.

Пилотная программа раннего выявления рака шейки матки охватила 50 тысяч в Каракалпакстане в возрасте 30−55 лет. В Каракалпакстане было выполнено 49140 тестов, из которых 3 290 (6,8%) оказались положительными на наличие вируса в организме. Все пациентки с выявленной патологией были направлены на дальнейшие консультации и лечение у узких специалистов.

237 ВПЧ-положительных женщин с выявленными минимальными поражениями на шейке матки прошли лечение (термоабляцию или радиоволновую коагуляцию) в поликлинике. 769 женщин с положительным ВПЧ-тестом были направлены в онкоучреждения, девяти из них проведено хирургическое лечение рака шейки матки.

В рамках проекта обучены 45 гинекологов, 150 семейных врачей, 270 патронажных медсестёр, 77 акушерок первичного звена здравоохранения в Каракалпакстане. Они были задействованы в проведении ВПЧ-тестирования.

Для информирования населения были разработаны и напечатаны раздаточные материалы (лифлеты, брошюры) по профилактике РШМ на каракалпакском, узбекском и русском языках.

Также в 2021 году получено оборудование и тест-системы для выявления ВПЧ: 8 тест-машин и 50 тысяч тестов, приобретённых правительством Японии, были установлены в восьми районных многопрофильных поликлиниках Каракалпакстана.

Также были закуплены и установлены 3 комплекта оборудования для радиоволновой хирургии в двух районах и г.Нукусе, специалисты были обучены работе с ними.

Это оборудование позволило проводить биопсию и лечение предраковых состояний шейки матки без риска инвазии с охватом населения близлежащих поликлиник, а также вести лечение предраковых состояний шейки матки по месту жительства женщин и снять нагрузку с Центра онкологии.

Внедрение скрининговых программ по ранней диагностике и своевременному лечению предраковых заболеваний, основанного на ВПЧ тестировании, показали свою эффективность и позволило укрепить репродуктивное здоровье женского населения в регионе Приаралья.

В течение 2023 года было выявлено 1454 случая рака шейки матки, из которых 564 (38,8 выявлены в результате профилактического обследования. 32804 женщины в возрасте 35-65 лет прошли скрининг на рак шейки матки, из которых были диагностированы 154 (0,06 женщины. Также 178948 женщин было обследовано на рак молочной железы, и было выявлено 194 случая (0,1 . Все пациентки с выявленной патологией были направлены на дальнейшие лечение к узким специалистам.

Необходимо отметить, что расширение охвата медицинской помощи, оказываемой женщинам репродуктивного возраста путем выявления предраковых заболеваний на ранних стадиях, улучшение результатов лечения и выживаемости больных предусматривает и Государственная стратегия Республики Узбекистан к 2030 году. И это является беспрецедентным доказательством внимания государства к вопросам укрепления репродуктивного здоровья населения и охраны здоровья женщин