Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур

Кабинет министров ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур на территорию Кыргызстана.

Как сообщается на информационно-правовом портале "Токтом", для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары для надлежащего функционирования внутреннего рынка, постановлением кабинета министров КР от 5 июня 2024 года № 293 введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) в КР (за исключением реэкспорта, транзита яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории) свежих яиц кур (классифицированных кодом 0407, 0408 ТН ВЭД Евразийского экономического союза).

Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар