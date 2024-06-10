Погода
$ 87.05 - 87.60
€ 93.97 - 94.97

Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур на территорию Кыргызстана.

Как сообщается на информационно-правовом портале "Токтом", для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары для надлежащего функционирования внутреннего рынка, постановлением кабинета министров КР от 5 июня 2024 года № 293 введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) в КР (за исключением реэкспорта, транзита яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории) свежих яиц кур (классифицированных кодом 0407, 0408 ТН ВЭД Евразийского экономического союза).

Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437642
Теги:
импорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  