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Корея инвестирует $3.5 млн в строительство растительного завода в Сокулуке

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров, министр ресурсов, сельского хозяйства и обработки Бакыт Торобаев заложил капсулу под строительство растительного завода на школьной ферме в районе Сокулука. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Цель этого проекта состоит в том, чтобы создать инфраструктуру по отбору семян овощей в Кыргызстане для создания системы внутренней доставки.

Общая стоимость составляет 3 млн 485 тыс. долларов. Срок завершения проекта: декабрь 2026 года.

Ответственные за проект: Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина (КНАУ), компания с ограниченной ответственностью "Кванжинг".

В свою очередь Кыргызская сторона должна иметь возможность трансформировать трансформацию земли, воды, снабжения и оборудования, а также оборудование.

Корейская сторона возьмет себя на обязательство по обеспечению оборудованием, отправке экспертов и организации обучения.

"Кванжинг" построит 9 теплиц и 4 здания. Общая площадь составляет 3150 м²

На первом этапе планируется выращивать лук, огурцы, семена помидоров.


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URL: https://www.vb.kg/437643
Теги:
Бакыт Торобаев, Сокулукский район
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