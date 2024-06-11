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"Строительство железной дороги КНР-КР-РУз начнется в октябре"

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Начало строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан запланировано на октябрь 2024 года. Об этом сообщил министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в интервью каналу "Узбекистан24".

По его словам, 6 июня в Пекине состоялась церемония подписания соглашения о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которое стало поистине историческим событием, а документ - результатом многолетних переговоров.

"После подписания соглашения предстоит еще много работы. Рабочие группы разработают планы, согласуют технические детали, сроки, этапы проекта и механизмы его финансирования. Первый камень проекта планируется заложить в октябре 2024 года", - сказал он.

Отметим, маршрут железной дороги будет проходить по сложной горной местности Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалал-Абад-Андижан, протяженность линии составит 486 км.

На правительственном уровне обсуждалось создание совместной проектной компании в Кыргызстане. Доля Китая в компании составит 51%, Кыргызстана и Узбекистана по 24,5%.

После запуска маршрута сроки доставки товаров сократятся на 7 дней. Узбекистан может получить экономическую выгоду от транзита грузов в размере 150-200 млн долларов США в год.

Проект улучшит экспортно-импортное сообщение не только для Узбекистана, но и для Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и других стран. Он имеет большие транзитные перспективы, связывая два крупных региона – Китай и полуостров Индостан – одной железнодорожной линией, что ранее было возможно только по морю.

Новая железная дорога также позволит странам Центральной Азии выйти к Тихому океану через Китай, а Китаю – к Персидскому заливу.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/437658
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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