Миллионам абонентов О! стала доступна программа лояльности "О!Бонус"

Мобильный оператор О! пригласил в программу лояльности "О!Бонус" ещё больше абонентов!

Суть программы лояльности в том, что просто разговаривая по телефону и оплачивая услуги связи, можно получать бонусы в размере 1% от потраченных средств, а затем использовать их снова на связь или на оплату партнёрских услуг и товаров. Получить бонусы можно также при оплате товаров и услуг через электронный кошелёк "О!Деньги" по QR. Все бонусы суммируются.

Полученный бонус приравнивается к 1 сому.

Подобная программа лояльности – уникальная в Кыргызстане. Выгодный круговорот бонусов запущен в честь 15-летия компании. Так Мобильный оператор О! благодарит за доверие своих абонентов.

Чтобы начать получать О!Бонусы, убедитесь, что:

вы на любом из тарифов линейки "Переходи на О!", "Твой ноль", "Твой Суперноль". Узнать, какой у вас тариф можно, набрав команду *155# или в приложении "Мой О!"; у вас установлена последняя версия приложения "Мой О!"; вы идентифицированный держатель электронного кошелька "О!Деньги".

Если идентификация всё же потребуется и у вас возникнут в процессе другие вопросы, обращайтесь в любой офис O!Store.

Переходите на О! и начните получать бонусы уже сегодня!

Важно: начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции, в том числе, перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте o.kg.

Акция действует с 28.11.2023 до 31.12.2026 г. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис "О!Деньги" и бонусный процессинг предоставляются ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.