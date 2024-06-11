Чиновники Минтруда присвоили денежные средства, предназначенные для ЛОВЗ

Прокуратурой Октябрьского района города Бишкек проведена проверка исполнения законодательства о защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ГП КР.

В ходе проверки установлено, что соответствующие ответственные сотрудники Министерства с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц, заключили с руководителем общественного объединения "М.А.Р.К.К.А." договоры о реализации общественно полезного проекта, направленного на обучение женщин-инвалидов и их дальнейшее трудостройство. Однако соответствующие мероприятия не были проведены, и по поддельным документам принимались фиктивные отчеты, а выделенные государством денежные средства расходовались не по назначению и использовались в личных интересах.

В результате чего, нарушены права лиц с ограниченными возможностями здоровья и государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 млн. 440 тыс. сомов.

По данному факту прокуратурой Октябрьского района в отношении ответственных сотрудников Министерства и общественного объединения "М.А.Р.К.К.А." возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) и статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики.