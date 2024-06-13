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За 5 месяцев в Кыргызстане создано 9 МТС

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- Светлана Лаптева
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За 5 месяцев 2024 года в Кыргызстане создано 9 МТС: в Чуйской области - 3, в Иссык-Кульской - 1, в Таласской - 1, в Баткенской - 1, в Джалал-Абадской - 1 и в Нарынской - 2.

Всего в этом году по республике планируется организовать 35 частных и государственных МТС и в настоящее время проводятся мероприятия в этом направлении.

В настоящее время кабинетом министров КР и Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР осуществляется ряд мероприятий по пополнению, обновлению и оснащению сельскохозяйственной техникой машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей.

В целях своевременного и качественного оказания механизированных услуг сельским товаропроизводителям, модернизации и обновления машинно-тракторного парка Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2016 года №107-р на сегодняшний день в районах республики создаются машинно-тракторные станции (МТС), оказывающие агротехнические услуги.

Всего с момента принятия вышеуказанного решения по республике организована 151 МТС, из которых 53 являются муниципальными, 98-частными предприятиями, в распоряжении которых более 3000 единиц сельскохозяйственной техники.


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URL: https://www.vb.kg/437671
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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