Как в Кыргызстане столкнулись два уйгурских клана

Очередной семейно-судебный скандал разгорается на просторах теперь уже не казахских, а кыргызских СМИ. Напомним, после трагической гибели казахстанки Салтанат Нукеновой в результате жесточайшего, чудовищного избиения, измывательства со стороны ее гражданского мужа, экс-министра Национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, казахский интернет буквально взорвало. О случаях семейного, бытового насилия стали рассказывать супруги высокопоставленных политиков, чиновников, дочери, спустя годы, начали раскрывать тайны насилия со стороны отцов и братьев и так далее. Кошмар, в общем.

И тут до кучи появилась публикация о некоей Адиям Кенджиевой. Дескать, ее бывший муж, казахстанец (как и она сама) Рустам Джарлаев добивается ее депортации из Кыргызстана в Казахстан, в результате чего ее малолетние дети от другого мужчины почему-то должны отправиться прямиком в детский дом. Как говорится, очень интересно, но ничего непонятно.

Фамилия Кенджиевых старожилам в Бишкеке знакома. Небольшой анализ открытых источников показал, что отец Адиям Кенджиевой – некогда депутат кыргызского парламента, основатель уйгурского общества "Иттипак", ныне же – народный целитель Нурмухамед Кенджиев. Такой вот винегрет, ну или человек-оркестр.

Создание "Иттипака" и правление им Кенджиевым пришлось на начало и конец лихих 90-х, когда некоторые представители уйгурской, как и других национальных диаспор, были активны в составе различных организованных преступных группировок. Так сказать, род деятельности был у таких группировок так или иначе одинаковым – бандитизм, наркотики, вымогательство, похищения ради вымогательства и шантажа, убийства. Многие полегли в результате криминальных разборок. В том числе, кстати, последователь Кенджиева - Нигмат Базаков, тоже экс-лидер уйгурского общества "Иттипак". Он был застрелен при выходе из собственного дома рано утром 28 марта 2004 года. Нурмухамеду Кенджиеву относительно повезло. Его шальные криминальные пули, насколько это известно, не затронули, однако он столкнулся с другой проблемой. Октябрьский суд Бишкека запретил распространение книги "Я – уйгур" авторства Кенджиева. Экспертиза постановила, что эта книга содержит в себе недопустимую к публикации информацию, направленную на пропаганду нетерпимости к другим народам и нациям, оскорбление гражданской чести народов и разжигание межнациональной розни. С заявлением против Кенджиева, к слову, выступил другой глава "Иттипака" - Артык Хаджиев. В общем, дела в диаспоре шли, мягко говоря, не очень.

В семейных делах Кенджиев тоже был не слишком успешен. В частности, дочерью Адиям, ее воспитанием он занимался не слишком усердно. .Посмле развода с матерью Адиям Кенджиев был занят другими – последующими женами, их детьми и бизнесом.

Поэтому юношеская влюбленность девушки в сына другого главы "Иттипака" Турсунтая Салимова – Ильшата, сначала, судя по всему, осталась без внимания как одного, так и другого отцов. Но когда Адиям и Ильшат уже чуть ли не начали жить вместе и решили связать свои судьбы, Нурмухамед Кенджиев и Турсунтай Салимов вмешались. Между отцами, судя по всему, существовали непреодолимые препятствия. И родниться они совершенно не спешили. И выйти замуж за Ильшата Салимова Адиям Кенджиева тогда не смогла.

Уже позже, когда связи между Адиям и Ильшатом были разорваны, Кенджиева в Казахстане познакомилась и в последующем вышла замуж уже за казахстанского представителя большой уйгурской семьи – Рустама Джарлаева. Правда, в отличие от своих кыргызстанских "братьев по крови", семья или, скажем так, клан Рустама – вполне себе мирный (может быть, в этом и вся проблема?). Просто большая уйгурская семья. Так или иначе, пока Адиям и Рустам жили вместе, родили троих детей, в публичном пространстве от женщины к мужу претензий не было. Даже слухов никаких не проскальзывало. Но в 2018 году эта семейная ячейка распалась и начались танцы с бубнами вокруг детей. По публичным заявлениям Джарлаева, появившимся только недавно в сети, бывшая жена делала буквально все возможное, чтобы не давать бывшему общаться с их общими детьми. И как теперь уже известно, именно к Ильшату Салимову Адиям Кенджиева сбежала, в короткое время после развода с Джарлаевым родив двух детей.

Появление Адиям в жизни сына Турсунтая Салимова, надо полагать, сейчас волнует в меньшей степени с учетом обвинений, выдвинутых в его и адрес сына после ликвидации Камчы Кольбаева. Турсунтай Салимов до недавнего времени был одним из самых крупных олигархов Кыргызстана. Владелец рынка "Мадина" практически в центре города, куда после весьма странного пожара на "Турбазе" в 2005 году перебрались все торговцы – приезжие уйгуры из Китая, поставлявшие в Кыргызстан ткани и мануфактуру. А как показали недавние расследования ГКНБ КР, Турсунтай Салимов, равно как и его сын Ильшат Салимов имели тесные связи с криминальным авторитетом, вором в законе Колей Киргизом – Камчы Кольбаевым. Салимовы финансировали кольбаевское ОПГ, благодаря чему в том числе имели колоссальное влияние на судебные, правоохранительные и иные государственные структуры Кыргызской Республики.

Кстати, Турсунтай Салимов, как и Нурмухамед Кенджиев, также был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В общем, два сапога пара. Но Кенджиев, надо отметить, по сравнению с Салимовым – бизнесмен мелкой руки.

Любопытно, что только после того, как началось "раскулачивание" Салимовых, как одних из спонсоров преступных группировок Камчы Кольбаева, Адиям Кенджиева ринулась в СМИ, чтобы "отстоять свои права на детей". Судебные разбирательства, инициированные Рустамом Джарлаевым, об обеспечении его прав на встречи с детьми, как следует из открытых источников, тянутся уже порядка полутора лет. Но только сейчас, судя по всему, оставшись без денег, Кенджиева решила "рассказать всему свету" о том, в "каком аду она жила" рядом с Джарлаевым.

Про "ад" и сравнение с Бишимбаевым Адиям Кенджиева особо заморачиваться не стала, буквально скопировав некоторые цитаты и заголовки из материалов про Салтанат Нукенову. Низко, если уж на то пошло. Наживаться и зарабатывать очки на реальной, настоящей трагедии.

Не гнушается делать громкие заявления и представительница Адиям Кенджиевой – правозащитница, бывшая советница депутата Жогорку Кенеша КР Абдыбека Дюшалиева, экс-глава Коалиции против пыток КР Индира Саутова. Сейчас она член Центра по предупреждению пыток. Примечательно, что именно на теме семейного абьюза Саутова и пиарится в последнее время в СМИ, в том числе и в казахстанских. Кенджиева ей "попалась" как нельзя кстати. Конечно же, Саутова настаивает, что Адиям – жертва жуткого семейного абьюза, насилия и издевательств.

При этом достаточно странно, если уж проводить аналогии с Нукеновой, что Кенджиева ни разу, даже после развода с Джарлаевым, а это было уже порядка шести лет назад, не опубликовала в соцсетях или СМИ фотографии или другие документы, свидетельствующие об избиениях и нанесенных увечьях. Ни разу не пожаловалась своему не последнему в кыргызских кругах отцу. В конце концов не привлекла Джарлаева к ответственности через своего еще с юности возлюбленного, близкого, к тому же, к криминальным кругам Ильшата Салимова.

В общем, вопросов в этой истории гораздо больше, чем ответов. Но однозначно, что в очередной раз схлестнулись два уйгурских клана – Кенджиевых и Салимовых. Последние активно подключились к развенчиванию историй, рассказываемых Адиям. И это понятно, ведь у Ильшата Салимова, которого Адиям записывает в свои "мужья" и отца детей, есть своя, официальная жена, которой эта слава ой как не нужна. Жаль, что, в результате этих клановых разборов и информационной каши страдают дети, которые лишены возможности нормально общаться с отцом. Но, видимо, для акторов этой эпопеи интересы детей – на последнем месте. Будем следить, чем закончится эта история.