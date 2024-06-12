Смотрите ЕВРО-2024 в приложении O!TV

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ЕВРО-2024 – это один из самых престижных европейских футбольных турниров, который проходит раз в год. В клубах играют талантливейшие футболисты, которые дарят болельщикам незабываемые эмоции и зрелищные матчи. Каждый этап одинаково интересен, поскольку все без исключения матчи имеют колоссальное значение для клубов Европы. В этом году финальную стадию чемпионата Европы примет Германия, где сыграют 24 команды.

Групповой этап Евро-2024 пройдет с 14 по 26 июня. Плей-офф стартует 29 июня и продлится до 14 июля. Финальный матч первенства состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

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