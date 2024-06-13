Погода
$ 86.80 - 87.65
€ 93.97 - 94.97

Группа компаний "Фармасинтез" из РФ профинансирует лечение 5 кыргызстанцам

255  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Минздраве КР состоялась встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с исполнительным директором Группы компаний "Фармасинтез" Никитой Пуния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Государственным предприятием "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и Группой компаний "Фармасинтез" в области предоставления жизненноважных лекарственных препаратов.

Меморандум заключен с целью совершенствования системы обеспечения населения Кыргызстана широкой номенклатурой качественной и эффективной фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей системы здравоохранения Кыргызской Республики в жизненноважных лекарственных препаратах и оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выразил готовность развивать и углублять сотрудничество с Фармасинтез в части поставок лекарственных средств, укреплять доверие врачебного сообщества к продукции Фармасинтез путем организации и проведения совместных конференций, обучающих семинаров и других общественных мероприятий.

Вместе с этим, ознакомил с деятельностью ГП "Кыргызфармация", которая обеспечивает лекарственными средствами и медицинскими изделиями более 290 организаций здравоохранения, и в предстоящем сотрудничестве согласно Меморандуму, руководство министерства видит Группу компаний "Фармасинтез" как долгосрочного партнера в обеспечении высококачественными лекарственными средствами.

В свою очередь, исполнительный директор "Фармасинтез" Никита Пуния поблагодарил министра за теплый прием и сообщил, что Группа компаний "Фармасинтез" готова профинансировать закупку лекарственных препаратов, включая иммуносупрессивные препараты необходимые для проведения трансплантации печени 5 гражданам Кыргызской Республики в размере 5 миллионов сом в клиниках Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437689
Теги:
Россия, Кыргызстан, фармацевтические компании
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  