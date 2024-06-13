Группа компаний "Фармасинтез" из РФ профинансирует лечение 5 кыргызстанцам

В Минздраве КР состоялась встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с исполнительным директором Группы компаний "Фармасинтез" Никитой Пуния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Государственным предприятием "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и Группой компаний "Фармасинтез" в области предоставления жизненноважных лекарственных препаратов.

Меморандум заключен с целью совершенствования системы обеспечения населения Кыргызстана широкой номенклатурой качественной и эффективной фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей системы здравоохранения Кыргызской Республики в жизненноважных лекарственных препаратах и оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выразил готовность развивать и углублять сотрудничество с Фармасинтез в части поставок лекарственных средств, укреплять доверие врачебного сообщества к продукции Фармасинтез путем организации и проведения совместных конференций, обучающих семинаров и других общественных мероприятий.

Вместе с этим, ознакомил с деятельностью ГП "Кыргызфармация", которая обеспечивает лекарственными средствами и медицинскими изделиями более 290 организаций здравоохранения, и в предстоящем сотрудничестве согласно Меморандуму, руководство министерства видит Группу компаний "Фармасинтез" как долгосрочного партнера в обеспечении высококачественными лекарственными средствами.

В свою очередь, исполнительный директор "Фармасинтез" Никита Пуния поблагодарил министра за теплый прием и сообщил, что Группа компаний "Фармасинтез" готова профинансировать закупку лекарственных препаратов, включая иммуносупрессивные препараты необходимые для проведения трансплантации печени 5 гражданам Кыргызской Республики в размере 5 миллионов сом в клиниках Кыргызской Республики.