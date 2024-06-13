Нелегалов из Кыргызстана предписано немедленно депортировать из США

Пограничникам штата Калифорния (США) приказано немедленно депортировать нелегальных мигрантов, имеющих гражданство Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы и Грузии. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что немедленная депортация коснется только взрослых иностранцев из перечисленных выше шести стран. При этом нелегалов из более 100 других стран "восточного полушария", в которое входят Африка, Азия, Австралия и Европа, после задержания будут отпускать. Им назначат дату суда по их делу, но лишат права на прошение об убежище.

По информации Fox News, приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным в плане нелегальной миграции.

В начале июня президент США Джозеф Байден подписал указ, запрещающий предоставлять убежище мигрантам, нелегально прибывшим с территории Мексики. Запрет будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний нелегалов в течение семи дней подряд не составит менее 1,5 тысячи в день.

Как отмечает New York Post, новые ограничения иностранцев не напугали: за минувшие выходные погранслужба США зарегистрировала на южной границе более 10 тысяч мигрантов.

ℹ️ В последние месяцы в СМИ Узбекистана участились сообщения о задержании граждан, которые обещают узбекистанцам помощь в незаконном въезде в США через Мексику. За свои услуги они запрашивают от $15 тысяч и выше.

В 2022 финансовом году Таможенно-пограничная служба США выявила на американо-мексиканской границе около 3200 граждан Узбекистана – в 4,5 раза больше, чем в 2021 году (менее 700 человек). В период с октября 2021 по октябрь 2023 года при попытке незаконно пересечь границу в США были задержаны 13 624 гражданина Узбекистана, что тогда стало третьим результатом в условном рейтинге стран, из которых прибыло больше всего нелегалов. В ноябре 2023 года власти США приняли решение не пускать в страну узбекистанцев, незаконно въехавших с территории Мексики.

Источник: Фергана