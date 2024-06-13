Погода
$ 86.80 - 87.65
€ 93.97 - 94.97

Сына президента США Джо Байдена признали виновным в преступлении

194  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Присяжные признали сына президента США виновным в преступлении. Джо Байден сделал заявление, что не будет вмешиваться в процесс и уважит решение судей, каким бы оно ни было, сообщает СМИ.

Хантер Байден обвиняется в сокрытии своей наркотической зависимости во время покупки оружия. Он стал первым ребенком действующего президента США, осужденным за преступление.

По данным, озвученным окружными прокурорами, сын президента много лет боролся с алкоголизмом и зависимостью от крэк-кокаина, что являлось прямой помехой для покупки оружия.

В ходе заседания в Делавэре, родном штате Байденов, присяжные признали Байдена младшего виновным по всем пунктам. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам Хантер отреагировал на это лишь кивком и похлопыванием по спине своего адвоката. На вопросы корреспондентов он отвечал лишь "Все хорошо, как же иначе?".

Его адвокат заявил, что Хантер также проходит по делу о налогах в штате Калифорния, дата суда назначена на 5 сентября в Лос-Анджелесе.

Весь судебный процесс проходит на фоне подготовки к выборам президента в ноябре. Джозеф Байден будет противостоять своему предшественнику Дональду Трампу, который, к слову, в прошлом месяце был признан виновным в даче взятки и налоговых махинациях. Трамп бездоказательно утверждает, что многочисленные уголовные преследования – дело рук Байдена, его конкурента, который пытается помешать его переизбранию.

Трамп никак не изменил свою позицию по этому поводу после начала суда в отношении Хантера.

"Этот судебный процесс был не более чем отвлечением внимания от реальных преступлений преступной семьи Байденов", – говорится в заявлении пресс-секретаря кампании Трампа Каролин Ливитт.

Приговор по делу Байдена младшего будет вынесен в течение 120 суток после признания подсудимого виновным. Эксперты считают, что его огласят как раз за месяц до проведения президентских выборов.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что он согласится с исходом дела, каким бы оно ни было, а также пообещал не пользоваться правом помилования после вынесения приговора. Сейчас его сын готовит апелляцию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437692
Теги:
президент, суд, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  