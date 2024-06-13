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Появился еще один ВИП вагон до Балыкчы (список преимуществ)

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- Назгуль Абдыразакова
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" объявляет о введении в эксплуатацию очередного пассажирского ВИП вагона для сообщения Бишкек-Балыкчы-Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, новый ВИП вагон выполнен по аналогии с предыдущим вагоном, но дополнен рядом дизайнерских новшеств и усовершенствований, что делает путешествие еще более комфортным и приятным.

Дизайнерские новшества и улучшения:

· Барная стойка с функцией холодильника: в вагоне установлена современная барная стойка с функцией холодильника, где будут храниться еда и напитки.

· Рундуки под сиденьями: в вагоне реализовано удобное решение для хранения груза – рундуки под сиденьями. Теперь пассажиры могут легко разместить свой багаж под комфортными сиденьями.

· Панорамные окна и более мощные кондиционеры: вагон оборудован панорамными окнами, позволяющими наслаждаться видами, и более мощными кондиционерами, обеспечивающими комфорт даже при температуре до +40.

· Система видеонаблюдения и развлекательные возможности: для безопасности пассажиров вагон оснащен системой видеонаблюдения. Также в вагоне установлены стереосистема и телевизоры для комфортного и приятного путешествия.

Отличительной чертой курсирования в этом году поезда Бишкек-Балыкчы-Бишкек является включение в его состав вагона-генератора, который является собственной разработкой предприятия. Данный вагон может обеспечивать электроэнергией до 40 вагонов и рассчитан на 600 кВт, при среднем потреблении одного вагона около 10-15 кВт. В вагоне установлено два генератора по 300 кВт каждый для обеспечения надежности. В случае при выходе из строя одного генератора, автоматически включается другой, что обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в вагоны.

12 июня комиссия ГП "НК "Кыргыз темир жолу" под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Романа Спасского провели испытание нового ВИП вагона и вагона-генератора. Результаты испытаний подтверждают отличную работу всех систем, в том числе генераторов и электрических компонентов вагона.


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URL: https://www.vb.kg/437694
Теги:
Иссык-Кульская область, Бишкек, путешествия, поезд, Кыргыз темир жолу
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