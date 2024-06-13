В Кыргызстане начнут штрафовать самокатчиков за нарушение ПДД

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Закон Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)".

Закон принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2024 года.

Принятым Законом вводятся в Закон КР "О дорожном движении в Кыргызской Республике" понятия "пешеход", "средство индивидуальной мобильности" (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Кроме того, статья 190 Кодекса КР о правонарушениях изложена в новой редакции, согласно которой предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности.