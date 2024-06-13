Жогорку Кенеш принял законопроект о снятии запрета на добычу урана

На заседании Жогорку Кенеша во втором чтении рассмотрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в кодекс о правонарушениях, закон "О недрах") и признании утратившим силу закона "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений".

Инициатор – председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Законопроект снимает запрет на разведку и добычу урановых месторождений.

Отвечая на вопросы депутатов, Акылбек Жапаров отметил, что на месторождении Кызыл-Омпол в советское время проведена разведка только на одном участке, где имеются запасы 10 млн тонн титаномагнетита, циркония, фосфоритов и редкоземельных металлов, но также выявлен урановый след: 0,0005% урана и 0,002 тория. Только после очищения уранового следа возможна добыча титаномагнетита.

Акылбек Жапаров рассказал о планах, отметив, что в ближайшее время посетит в СУАР КНР завод по переработке 50 млн тонн титаномагнетита, с которым ведутся переговоры. В Кыргызстане ведется подготовка к геологическим изысканиям, приобретено соответствующее оборудование, улучшаются лаборатории для проведения химико-технологических исследований.

"В случае, если вместе с золотом начнутся импорт и переработка внутри страны для собственных нужд титаномагнетита, то Кыргызстан перейдет на другой уровень развития: титан – биржевой товар, в 2 раза прочней железа и вдвое легче алюминия", - сказал Жапаров.

Он заверил, что при добыче и переработке руды будут соблюдены все стандарты безопасности.

Депутаты сразу проголосовали за одобрение законопроекта во втором и третьем чтениях: "за" проголосовали 70 депутатов, "против" - 8.

Источник: Кабар