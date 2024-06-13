Камчыбек Ташиев наградил сотрудника патрульной милиции

Сегодня, 13 июня, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, прибыв около 05:30 утра на работу, увидел на одной из улиц Бишкека, сотрудника патрульной милиции, выполняющего свои служебные обязанности в одиночку, и не обнаружил на своем пути другого сотрудника патрульной милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Камчыбек Кыдыршаевич, оценив, что сотрудник патрульной милиции с утра выполняет свои служебные обязанности, вручил ему подарок и денежное вознаграждение. Сотрудником является молодой сотрудник Управления патрульной милиции УВД Бишкека сержант милиции Колбаев Амангельди Колбаевич, который был приглашен на прием к председателю ГКНБ.

Вручая подарок, Камчыбек Ташиев отметил: Каждый государственный служащий обязан с преданностью трудиться для Кыргызстана, посвящая каждый час службе, - отметил он.

Поблагодарив сотрудника патрульной милиции за работу, выразив дальнейшую любовь к службе и солидарность к выполнению своих обязанностей, он вручил денежное вознаграждение в размере 100 000 сомов.