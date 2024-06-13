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Сотрудники ГНС изъяли алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок

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Сотрудники Государственной налоговой службы в городе Бишкеке на территории торгового центра "Берекет-Универсал" в ходе рейдового налогового контроля выявили факт реализации табачной и алкогольной продукции без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из нелегального оборота изъято 468 штук алкогольной продукции и 1870 пачек сигарет.

В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

Напомним, что за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а более 1000 единиц – предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

Налоговая служба настоятельно рекомендует предпринимателям не продавать табачные изделия без акцизных марок и тщательно проверять их подлинность и соответствие.

Отметим, ГНС продолжит активную работу по сокращению нелегального оборота подакцизных товаров на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/437701
Теги:
алкоголь, табак, акциз, ГНС
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