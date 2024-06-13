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В Бишкеке подвели итоги конкурса детского рисунка "Рисуем Венгрию"

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В посольстве Венгрии в Кыргызской Республике состоялась церемония награждения победителей и выставка по итогам конкурса детского рисунка "Рисуем Венгрию". Об этом сообщает пресс-служба посольства.

По ее данным, конкурс проводился с целью укрепления культурных связей между Венгрией и Кыргызстаном и стимулирования детского изобразительного творчества. К участию приглашались ученики 4-7 классов общеобразовательных школ города Бишкек, в итоге, более 100 работ приняли участие.

Мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в КР Дороги Шандор и представитель жюри конкурса – член Союза художников, живописец и педагог Наталья Овчинникова. Гостям выставки были представлены 40 лучших работ детей, которые были награждены дипломами финалистов. Авторам работ, занявших 1-3 места, вручены призы и дипломы от посольства.


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URL: https://www.vb.kg/437703
Теги:
дети, конкурс, Венгрия, Бишкек
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