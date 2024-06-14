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Восемь земельных участков были незаконно переданы в частную собственность

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- Светлана Лаптева
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На основании письма прокуратуры Аламудунского района Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведена внеплановая проверка в водоохранной зоне реки Ала-Арча, проходящей через дачу "Швейник" в Байтикском айыльном аймаке Аламудунского района.

В ходе проверки установлено, что 8 земельных участков были незаконно переданы в частную собственность, где не соблюдены статья 92 Земельного кодекса КР, статьи 85 и 69 Водного кодекса КР и "Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в КР".

По итогам проверки Службой земводнадзора подано исковое заявление в Аламудунский районный суд о возврате государству земельных участков, незаконно переданных в частную собственность. В настоящее время идет судебный процесс.


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URL: https://www.vb.kg/437705
Теги:
Аламудунский район, Кыргызстан, Минсельхоз
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