Восемь земельных участков были незаконно переданы в частную собственность

На основании письма прокуратуры Аламудунского района Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведена внеплановая проверка в водоохранной зоне реки Ала-Арча, проходящей через дачу "Швейник" в Байтикском айыльном аймаке Аламудунского района.

В ходе проверки установлено, что 8 земельных участков были незаконно переданы в частную собственность, где не соблюдены статья 92 Земельного кодекса КР, статьи 85 и 69 Водного кодекса КР и "Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в КР".

По итогам проверки Службой земводнадзора подано исковое заявление в Аламудунский районный суд о возврате государству земельных участков, незаконно переданных в частную собственность. В настоящее время идет судебный процесс.