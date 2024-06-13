За систематические поборы задержан бывший помощник мэра города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что А.К.С. в бытность помощником мэра Оша путем угроз и давлений, а также шантажируя организовать различные проверки, ежемесячно получал по 400 тыс. сомов от директора центрального рынка города Ош, в качестве так называемой "отметки". Также, в 2023 году он обманным путём завладел денежными средствами гражданина "И.Н.И." в сумме 6,4 млн сомов под предлогом сбора спонсорской помощи для организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Кыргызской Республики и ко Дню города Ош.

Экс-помощник мэра обвиняется в получении незаконного денежного вознаграждения в период с апреля по декабрь 2023 года, когда он пользовался определенным влиянием и доверием своих коллег и общественности. Но как выяснилось, это доверие он использовал в своих корыстных целях, систематически получая денежное вознаграждение и обещая взамен свою помощь и покровительство.

В результате от его действий государство и общество понесли значительные убытки, которые в денежном выражении достигли до 10 млн сомов.

Кроме этого, имеются сведения о том, что "А.К.С." пользуясь своим должностным положением, путем вымогательства получал деньги от других предпринимателей города Ош в особо крупном размере.

Вышеуказанный факт вызвал широкий общественный резонанс в Ошской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.3 УК КР (Вымогательство взятки в особо крупном размере) и А.К.С. водворен СИЗО ГУ ГКНБ сроком на 2 месяца.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.

ГКНБ призывает граждан и предпринимателей, подвергшихся вымогательству А.К.С. обратиться в ГУ ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области (г. Ош, ул. Баялинова, №5, тел: 7-32-32).