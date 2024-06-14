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В КР вновь объявлен конкурс по закупке семян пастбищных трав

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- Светлана Лаптева
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В целях реализации поручений президента Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности к 2024 году планирует засеять 295 714 кг семян пастбищных трав с целью улучшения 30 000 гектаров деградированных пастбищ.

На портале госзакупок объявлен конкурс по закупке семян пастбищных трав, по итогам которого ИП Голенков Александр Иванович признан победителем по двум лотам и был заключен договор на поставку 102144 кг семян пастбищных трав на сумму 27 628 617 сомов.

А для закупки оставшихся 193 570 кг семян пастбищных трав на портале госзакупок вновь объявлен конкурс.


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URL: https://www.vb.kg/437707
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