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МИД Кыргызстана сообщает о новой упрощенной системе визовых заявок в США

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- Назгуль Абдыразакова
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Начиная с 10 июня консульский отдел посольства Соединенных штатов Америки в Кыргызской Республике в целях упрощения процесса подачи заявок на получение американских виз перешел на новую систему записи на собеседование. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, для получения более подробной информации необходимо пройти по ссылке либо обращаться по электронной почте по адресу: Kyrgyzstan.Visas@gdit-gss.com.

Пользуясь случаем, Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.


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URL: https://www.vb.kg/437711
Теги:
виза, США, Кыргызстан, МИД
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