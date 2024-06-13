МИД Кыргызстана сообщает о новой упрощенной системе визовых заявок в США

Начиная с 10 июня консульский отдел посольства Соединенных штатов Америки в Кыргызской Республике в целях упрощения процесса подачи заявок на получение американских виз перешел на новую систему записи на собеседование. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, для получения более подробной информации необходимо пройти по ссылке либо обращаться по электронной почте по адресу: Kyrgyzstan.Visas@gdit-gss.com.

Пользуясь случаем, Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.