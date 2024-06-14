Состоялась процедура обмена нотами по открытию пропускного пункта "Бедель"

В Министерстве иностранных дел КР заместитель министра иностранных дел КР Айбек Молдогазиев и чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР Ду Дэвэнь провели процедуру обмена дипломатическими нотами об открытии международного пункта пропуска "Бедель", которые вместе образовывают Дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики об открытии пунктов пропуска на государственной границе и их режиме от 6 сентября 1996 года.

Открытие международного пункта пропуска "Бедель" создаст условия для пропуска через границу граждан, грузов и транспортных средств Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, а также третьих стран, тем самым способствуя повышению транспортно-экспортного потенциала страны, увеличению взаимного товарооборота и укреплению торговых отношений между двумя странами, а также развитию сотрудничества в сфере туризма.

Кроме того, новый дополнительный транспортный коридор несомненно окажет позитивный эффект на развитие транспортно-логистической инфраструктуры страны, включая сокращение сроков доставки товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.