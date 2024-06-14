Каким сборным прочат победу на Евро-2024?

В чем особенность Евро-2024? Каким сборным прочат победу? Об этом – в материале "АиФ".

В Евро-2024 примут участие 24 сборные, которые разделены на шесть квартетов. Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучшие сборные, занявшие третьи места в каждой группе, выйдут в 1/8 финала. Затем в стыковых матчах поочередно определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. Всего на турнире сыграют 51 игру.

Матч-открытие начнется 14 июня 2024 года и в нем сыграют сборные Германии и Шотландии. В дальнейшем на групповом этапе будут проходить в среднем по две-четыре игры в день.

Основными фаворитами турнира эксперты и букмекеры называют англичан, французов, немцев, испанцев и португальцев. Чуть хуже оцениваются шансы на успех бельгийцев, нидерландцев, а также итальянцев, которым предстоит защищать титул действующих чемпионов. "Темной лошадкой" могут стать хорваты, которые на двух последних чемпионатах мира добирались до медалей. В основном специалисты при определении фаворитов апеллируют к рейтингам сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА), все упомянутые команды сейчас входят в топ-10 этого списка.

Согласен с такими прогнозами и искусственный интеллект. Британские аналитики компании Opta Sports, взяв за основу данные своего суперкомпьютера, предсказали победу сборной Англии на чемпионате с вероятностью в 19,9%. Серебро и бронза отданы умной машиной французам и немцам соответственно.

За португальцев планирует выступить Криштиану Роналду. Для него Евро-2024 станет шестым в карьере. Именно он является рекордсменом футбольных Евро по числу забитых мячей. В общей сложности португалец отличился 14 раз и на 5 голевых ударов превосходит француза Мишеля Платини. Роналду представится шанс упрочить лидерство в снайперском списке. Среди футбольных суперзвезд на полях Евро-2024 также ожидаются француз Киллиан Мбаппе, хорват Лука Модрич, немец Мануэль Нойер, а вот норвежца Эрлинга Холанда не будет, его сборная не сумела пройти квалификацию. Зато ожидается сборная Грузии, которая впервые в истории пробилась в финальный раунд турнира. Среди представителей экс-СССР еще будут украинцы, а среди наших соседей – поляки. Правда, шансы на победу в турнире у этих трех сборных оцениваются экспертами как минимальные.

К слову, впервые на Евро тренеры национальных команд могут включить в заявку на турнир не 23 футболиста, как раньше, а 26. Нововведение связано с тем, что на последних топ-соревнованиях частыми случаями были внезапные травмы игроков на тренировках, исключавшие спортсменов из числа фактических участников турнира.

Еще одна интересная особенность: финальный матч чемпионата Европы-2024 впервые в XXI веке пройдет не на самой большой арене страны-организатора – на Олимпийском стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине вместимостью 74 475 зрителей. "Альянц-Арена" в Мюнхене вмещает на 549 зрителей больше.