Глава МТУ N18: Идут поиски хозяина чайханы "Делбирим"

Муниципальное территориальное управление №18 мэрии города Бишкек взяло на контроль ситуацию в бывшей чайхане "Делбирим", расположенной на пересечении лиц Ахматбека Суюмбаева и Жумабека. Об этом редакции vb.kg рассказал директор данного МТУ Жоомарт Тенизбаев.

По его словам, сейчас идут поиски хозяина заведения.

"Как только хозяин будет найден, то ему или ей будет дано предписание убрать мусор и выписан штраф за нарушении санитарных норм. В случае невыполнения предписания будет выписан повторный штраф, но уже в большем размере", - сказал Жоомарт Тенизбаев.

Напомним, ранее в редакцию vb kg обратились жители Свердловского района по поводу ситуации в чайхане "Делбирим". По их словам, мусор и полная антисанитария царят повсюду в этой заброшенной чайхане.

"Крысы и бродячие собаки здесь стали постоянными гостями. Их привлекают груды мусора, которые накопились во дворе чайханы. Еще здесь ночуют лица без определенного места жительства", - рассказали они.