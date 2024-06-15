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Сегодня пройдет закрытие второго Бишкекского международного кинофестиваля

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 15 июня, в 18:00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится торжественная церемония закрытия второго Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По ее данным, на мероприятии будут объявлены и награждены победители конкурсных программ.

Кинофестиваль проходил с участием кинематографистов, критиков и любителей кино со всего мира. В рамках фестиваля были представлены фильмы различных жанров и форматов, открывая новые горизонты и обогащая культурное наследие Кыргызстана.

По окончании церемонии победители получат заслуженные награды за свой вклад в искусство кино и за лучшие достижения в различных номинациях. Мероприятие будет отмечено присутствием выдающихся представителей культурной и общественной жизни Кыргызстана, а также международных гостей.

Закрытие второго Бишкекского международного кинофестиваля обещает стать ярким завершением празднования киноискусства и культурного обмена, подчеркивая важность кинематографа как средства взаимопонимания и диалога между народами.


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URL: https://www.vb.kg/437732
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек
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