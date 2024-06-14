Минздрав: В Кыргызстане на 1000 человек приходится 13 доноров крови

Кыргызстан присоединился к празднованию Всемирного дня донора крови, одного из самых молодых международных праздников, который отмечается ежегодно 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в этом году лозунг Всемирного дня донора крови звучит: "Помогай другим. Сдавай кровь. Делись жизнью".

С целью продвижения политики регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови в стране, достижения удовлетворения потребности организаций здравоохранения в безопасной крови и ее компонентов, а также пополнения рядов доноров, выражение благодарности тем, кто регулярно сдает свою кровь во имя спасения людей, по всей республике проводятся акции по сбору крови. В рамках данной акции, по всей республике около 300 неравнодушных граждан стали донорами и сдали кровь.

Ежегодно в Республиканском центре крови заготавливается около 30 500 литров донорской крови. Однако, несмотря на эти усилия, показатель обеспеченности населения заготовленной донорской кровью в Кыргызстане составляет лишь 13 доноров на 1 тысячу населения, в то время как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен составлять 40 доноров.