Более 50 микроавтобусных маршрутов уберут из центра Бишкека

В городе Бишкек продолжаются работы по выводу микроавтобусов из центра столицы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, 15 июня 2024 года, из центра выведут 53 микроавтобусных маршрута с общим плановым выходом 1 202 единиц микроавтобусов.

На альтернативные улицы будут переведены следующие микроавтобусные маршруты:

МП "УПП":

№101, №111, №117, №129, №131, №143, №163, №164, №176, №179, №185, №199, №200, №201, №211, №230, №240, №254, №260, №265, №285, №295, №147.

- частные фирмы перевозчики:

№104, №106, №118, №121, №128, №130, №132, №135, №136, №137, №138, №148, №172, №175, №188, №192, №193, №202, №203, №204, №208, №215, №220, №224, №243, №258, №266, №252, №257, №207 (закроют).