Погода
$ 87.10 - 88.00
€ 93.77 - 94.77

Более 50 микроавтобусных маршрутов уберут из центра Бишкека

79  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек продолжаются работы по выводу микроавтобусов из центра столицы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, 15 июня 2024 года, из центра выведут 53 микроавтобусных маршрута с общим плановым выходом 1 202 единиц микроавтобусов.

На альтернативные улицы будут переведены следующие микроавтобусные маршруты:

МП "УПП":

№101, №111, №117, №129, №131, №143, №163, №164, №176, №179, №185, №199, №200, №201, №211, №230, №240, №254, №260, №265, №285, №295, №147.

- частные фирмы перевозчики:

№104, №106, №118, №121, №128, №130, №132, №135, №136, №137, №138, №148, №172, №175, №188, №192, №193, №202, №203, №204, №208, №215, №220, №224, №243, №258, №266, №252, №257, №207 (закроют).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437745
Теги:
маршрутки, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  