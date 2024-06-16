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В Бишкеке продолжают штрафовать за парковку на зеленой зоне

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Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек продолжает штрафовать водителей за парковку на зеленой зоне.

Нарушение выявлено по улице 7 Апреля. Бишкекчанин, осуществляющий торговлю вдоль дороги, остановил микроавтобус Mercedes Benz на зеленой зоне. С ним проведена разъяснительная беседа, наложен штраф согласно статье 179 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях, на сумму 5500 сомов.

Факт парковки на участке зеленых насаждений установили в 8 микрорайоне. Водитель, чтобы остановить свое транспортное средство, переехал через бордюр. Он также понесет административную ответственность на 5500 сомов.

За порчу зелёных насаждений по ул. Токомбаева 23/2, также оштрафован третий нарушитель.

В Ленинском районе на пересечении улиц Фрунзе/Уметалиева протянута ограничительная лента. В данной локации водители иномарок часто паркуются на зеленой зоне. Автомашины с участка убраны.

Отметим, что большинство зеленых зон в столице разрушены стихийной парковкой. Скверы постепенно превращаются в место для машин. Участки, на которых должна расти трава, превращаются в мессиво грязи.

Напоминаем! За парковку на зеленой зоне предусмотрен штраф от 5500-17000 сомов, согласно статье 179 части 2 Кодекса КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/437746
Теги:
нарушения, Бишкек
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