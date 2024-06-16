Внимание, вакансия! В МП "БГТ" требуются водители

Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив.

Требуются водители от 21 до 55 лет. Обязательное требование – водительские права с категорией "D".

Отметим, что для комфортной работы и повышения квалификации созданы все необходимые условия.

Также требуется заведующий складом. Заработная плата 27 800 сомов. Требования: знание программы 1с и диплом о высшем образовании.

За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312 531 789.