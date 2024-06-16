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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 июня, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Поздравление Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые мусульмане!

Поздравляю всех вас с праздником Курман Айт!

Этот праздник олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курман Айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа.

Праздник Курман Айт, история которого насчитывает более тысячи лет, пробуждает самые светлые чувства в сердцах людей, призывает к состраданию, верности, честности. Мусульмане всегда с нетерпением и радостью встречают этот праздник. В этот день мы молимся за единство и сплоченность нашего народа, за рост и развитие страны, чтобы беды и невзгоды обходили всех нас стороной.

Дорогие соотечественники! В последние годы в Кыргызстане проводится большая работа, направленная на развитие и обогащение национально-духовных ценностей, обеспечение свободы совести и вероисповедания.

Благодаря созданным для мусульман страны возможностям в дни Курман Айт более 6 тысяч наших соотечественников совершают священный хадж в Мекку. Поздравляем их всех с этим великим праздником и просим Всевышнего в эти благословенные дни принять их молитвы о процветании Родины, благополучии народа, счастье наших семей.

Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной.

Уверен, что совместными усилиями мы превратим Кыргызстан в страну, где царит дружба и толерантность, где каждый гражданин будет жить свободно, в мире и благополучии.

Искренне поздравляю с нынешним благословенным праздником всех наших соотечественников – мусульман, находящихся в дальнем и ближнем зарубежье, а также всех иностранных граждан – мусульман, приехавших обучаться и работать в нашу страну.

С праздником Курман Айт!".


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URL: https://www.vb.kg/437749
Теги:
Курман айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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