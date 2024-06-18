О проведении работ по укреплению дамбы Нижне Ала-Арчинского водохранилища рассказали в Минводсельхозе КР.

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью водохранилища Нижняя Ала-Арча, которое является одним из реализуемых объектов по Аламудунскому району.

В этом году из республиканского бюджета выделено 12,1 млн. сомов и на эти средства проведены работы по укреплению дамбы Нижне Ала-Арчинского водохранилища. Если раньше объем воды накапливался до 73 млн.м3, то в результате укрепления дамбы водохранилище позволит накапливать до 78 млн.м3, что на 5,0 млн. м3 больше.

В результате увеличено орошаемое водоснабжение 22 649 га посевных площадей.

На сегодняшний день реализуется государственная программа развития ирригации. В рамках программы из 44 водохозяйственных объектов по республике введено в эксплуатацию 10 водохозяйственных объектов, в результате освоено 5680 новых орошаемых земель, увеличена суммарная обеспеченность 25 700 га орошаемых земель и улучшено мелиоративное состояние 12 253 га орошаемых земель.

В настоящее время готовится программа по реализации реабилитационных работ БДР и БСР, ирригационной инфраструктуры на период с 2024 по 2030 годы. Программа предусматривает освоение 39,6 тыс. новых орошаемых земель со строительством 86 БДР, повышение водоснабжения 223,7 тыс. га орошаемых земель, а также проведение реабилитационных работ на 67 каналах протяженностью 1068,0 км, что позволит сократить потери оросительной воды на 30-50%.

При поддержке президента уделяется особое внимание вопросам ирригации, в том числе в целях решения проблемы дефицита поливной воды по Чуйской области проводятся работы по очистке 5 водозаборных сооружений, строительству 1 водохранилища.

Также ведутся проектные работы по 6 БДР проекта "Разработка схем развития ирригации в Чуйском районе" для обеспечения поливной водой земель Чуйского района.