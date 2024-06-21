Ученые: в Кыргызстане резкое увеличение числа новых очагов вредной саранчи

Из-за благоприятных весенних погодных и климатических условий в районах, где ранее не было вспышек саранчи, наблюдается рост и резкое увеличение числа очагов вредной саранчи. - об этом говорят отчеты ученых, которые представлены Минсельхозом Кыргызстана.

Ежегодно саранчовые вредители представляют потенциальную угрозу для сельского хозяйства, экономики, социальной жизни нашей республики, в особенности создавая угрозу для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В настоящее время выявлено наличие вредной саранчи на 54795 гектарах, обследованных специалистами на 76210 гектарах сельскохозяйственных угодий по всей республике. Из них 44950 гектаров были уничтожены вредной саранчой с применением химических мероприятий.

В связи с тем, что из вредителей растений саранча является особо опасной, соответствующие средства на ее уничтожение предусмотрены из республиканского бюджета.

По прогнозам специалистов, в этом году к 2024 году распространение саранчи прогнозируется на 65 тыс. га, на что из республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 33537,8 тыс. сомов.

Для проведения соответствующей работы в данном направлении на базе Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве подготовлены: 13 единиц спецтехники "тойота хайлюкс" с прицепленными к ним 9 единицами ядохимикатов "микронер АУ-8115м", 3 единицы спецтехники для доставки пестицидов, 12 единиц тракторов "беларусь МТЗ – 82" с ядохимикатами. Данные мероприятия выполняются своевременно и оперативно.

Ученые подчеркивают, что особенностью этого года является то, что из-за благоприятных весенних погодных и климатических условий в районах, где ранее не было вспышек саранчи, наблюдается рост и резкое увеличение числа очагов вредной саранчи.

В такой сложившейся ситуации существует риск увеличения площади сельскохозяйственных культур и пастбищ, занятых саранчой. По данным специалистов с места, распространение саранчи может достигать 90 тысяч гектаров.

В Кыргызстане встречается более 50 видов саранчи. Они в основном делятся на стадных и не стадных. К стадной саранче относятся марокканская саранча и итальянская саранча. Эти два вида отличаются от других видов саранчи тем, что они распространяются на очень большие площади и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Летают на большие расстояния. Способен пролететь 100 км за один день. Очень пушистый. Для сравнения, 500 000 саранчи съедают 2500 человеческих продуктов за один день, и одна самка откладывает от 40 до 80 яиц.

Кроме того, есть виды, которые менее подвержены риску. Это Туранская саранча, Крымская кобылка, Атбасарская кобылка и Сибирская кобылка. В некоторые годы популяция этих видов увеличивалась, и были зарегистрированы случаи нанесения ущерба сельскохозяйственным культурам.

Согласно биологии саранчи-вредителя, их массовые вылупления происходят каждые 8-11 лет. В Кыргызстане зарегистрировано: в 1980 году-570,0 тыс. га, в 1989 году – 160,0 тыс. га, в 2008 году-157,0 тыс. га и в 2018 году – 146,0 тыс. га.

Помимо работ по борьбе с вредителями и уничтожению саранчи через отделение фумигации, работы по очистке растений от вредителей проводятся и на социально значимых объектах.