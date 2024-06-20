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Стартовал четвертый сезон программы "Женщины в бизнесе"

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- Светлана Лаптева
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Европейский банк реконструкции и развития объявляет о запуске четвертого сезона менторской программы "Женщины в бизнесе".

Программа направлена на развитие женского предпринимательства в Кыргызстане. К участию приглашаются опытные предприниматели, готовые делиться знаниями, навыками и вдохновлять менти на достижение целей. Как и в прошлом сезоне, будут отобраны лучшие менторы из Кыргызстана, а также из стран Европы, Азии и Африки.

В течение семи месяцев участницы при поддержке наставников будут расширять производства и выходить на новые рынки, создавать рабочие места и увеличивать свой вклад в экономику. Обучение в программе бесплатное.

Последний день приема заявок – 14 июля 2024 года.

Программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" реализуется в партнерстве с Cherie Blair Foundation for Women при поддержке Финансовой инициативы для женщин-предпринимателей #WeFi и Правительства Швейцарии через Фонд содействия малого бизнеса ЕБРР (Италия, Япония, Люксембург, Норвегия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, ТайванБизнес-Фонд технического сотрудничества ЕБРР и США).


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URL: https://www.vb.kg/437782
Теги:
ЕБРР
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