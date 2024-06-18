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Жители дома напротив ТЭЦ поблагодарили мэра Бишкека за ремонт дома

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- Бакыт Басарбек
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Недавно мэрия Бишкека и руководство Свердловского района провели шикарный ремонт нашего 4-подъезного дома напротив ТЭЦ. За долгое время он покрылся копотью от продуктов выделяемых трубами и от этого приобрёл вид зданий трущоб Нью- Йорка. Об этом редакции vb.kg рассказал политолог Бакыт Бакетаев.

"Мы 30 лет пытались собрать деньги на побелку с жителей этого дома, однако это оказалось неподъемной суммой для небогатых стариков. Поэтому мы вынуждены были обратиться напрямую к виновнику наших бед. Мы не раз ходили к начальству ТЭЦ, но так и не нашли понимания и гуманизма с их стороны. Меж тем, копоть эта исходит именно от ТЭЦ, потому что частный сектор далеко. И самыми тяжёлыми фракциями дыма от этих труб мы дышим каждый день, наши квартиры пропитаны чёрной пылью. По той же причине не можем сушить белье во дворе и на балконах.

В последний раз дом белили в 1962 году. Сейчас же здание отштукатурили и покрасили. Теперь здание приобрело презентабельный вид с точки зрения городской архитектуры. Оно было построено даже раньше, чем ТЭЦ, то есть 62 года назад. А ведь очень важно, хотя бы частично, сохранить старый стиль города. То есть, новые городские власти начали делать то, что не делалось не только за последние 30 лет, но целых 62 года.

Мы, пенсионеры этого дома, благодарны мэру столицы Айбеку Джунушалиеву, руководству Свердловского района и бригаде строителей, бригадиру Борису Андреевичу,и директору ОсОО "МЕГА Клин" Марселю, которые с большей ответственностью отнеслись к своей работе!", - сказал Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/437784
Теги:
Бишкек, мэр, Бакыт Бакетаев
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