Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении "Мой О!"

С 25 июня 2024 года в целях защиты от поддельных телефонов, уменьшения числа краж и минимизации телефонного мошенничества запускается Государственная система идентификации (ГСИ) мобильных телефонов. Это значит, что перед покупкой любого телефона внутри Кыргызстана нужно будет проверить, зарегистрирован ли он в ГСИ.

К продаже внутри страны допускаются только законно ввезенные, безопасные для использования и зарегистрированные импортёрами мобильные телефоны. Тем, кто приобретает устройства за пределами КР на любых международных маркетплейсах, необходимо будет регистрировать их самостоятельно на сайте www.imei.kg.

Проверяем IMEI-код в приложении "Мой О!"

Сначала нужно узнать IMEI-код своего устройства (международный уникальный номер из 15 цифр, который присвоен каждому устройству с SIM-картой). Сделать это можно несколькими способами:

набрав на устройстве команду *#06#; найти IMEI-код на упаковке устройства, в гарантийном сертификате или на наклейке под аккумулятором; посмотреть в настройках устройства. Смартфоны с двумя слотами под SIM-карты будут иметь 2 IMEI-кода. Для проверки можно взять любой из них.

После того, как мы узнали 15-значный IMEI-код, заходим в приложение "Мой О!" и нажимаем кнопку "Проверить IMEI телефона". Вводим IMEI-код в открывшемся окне или сканируем штрих-код сканером. Смотрим результат.

В случае, если ваше устройство успешно зарегистрировано, вы увидите зелёную галочку и подробную информацию о вашем телефоне. Продолжайте им пользоваться.

Если окажется, что устройство требует регистрации, вам необходимо будет зарегистрировать его на сайте www.imei.kg, следуя инструкциям. Оплатить услугу регистрации устройства можно также в приложении "Мой О!" через кошелёк "О!Деньги" (вам придёт пуш-уведомление или SMS со ссылкой на оплату услуги).

Изучить более подробную информацию можно на сайте ГСИ по ссылке www.imei.kg

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