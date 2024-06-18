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В Академии МВД прошла церемония выпуска. 100 курсантов окончили учебу

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Сегодня в Академии МВД имени генерал-майора милиции Эргеша Алиева состоялся выпуск курсантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этом году милицейское учебное заведение выпустило 100 новоиспеченных лейтенантов, среди них 19 представительниц женского пола, пятеро получили дипломы с отличием.

В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, генералы, ветераны ОВД Кыргызской Республики, родители, руководство и личный состав Академии МВД.

По традиции торжественное мероприятие началось с церемоний возложения венков к памятнику первому генерал-майору кыргызской милиции Эргешу Алиеву. Затем, выпускникам, прошедшим подготовку к нелегкому и ответственному пути, были вручены дипломы.

Молодых офицеров поздравил министр Улан Ниязбеков. "Четыре года назад перед народом и государством наши курсанты, приняли присягу и поклялись достойно и самоотверженно обеспечивать общественную безопасность и бороться с преступностью. Сегодня успешно завершив обучение, они заслуженно получили звание "сотрудника милиции" и вступили в наши ряды. Добросовестно исполняя возложенные обязанности терпеливо преодолели статус "курсанта Академии" и стали офицерами кыргызской милиции. Мы глубоко верим, что вы будете правильно использовать полученные знания в различных сложных ситуациях и служить народу", - выразил надежду глава МВД.

Также министр поблагодарил родителей выпускников за воспитание достойных сыновей и дочерей. "Работа, которую вы долгое время выполняли для своих детей, принесла плоды и сегодня все труды окупились. Безграничная поддержка, забота, внимание рождают в сердце каждого ребенка смелость, отвагу и честность", - отметил Улан Ниязбеков.

В ходе мероприятия курсанты продемонстрировали строевые элементы с оружием и по традиции исполнили прощальный офицерский вальс.

Выпуск курсантов Академии МВД завершился церемонией прощания с боевым знаменем и торжественным маршем в сопровождении духового оркестра.


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URL: https://www.vb.kg/437787
Теги:
вуз, Бишкек, МВД
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