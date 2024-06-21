Разворот Саудовский Аравии и конец эпохи нефтедоллара

Саудовская Аравия отказалась продлевать договор с США об обязательной торговле нефтью только в американских долларах, сообщает Nasdaq. Решение Саудовской Аравии меняет мировой расклад на нефтегазовом и валютном рынке, пишет ФСК.

Этот договор был заключен 9 июня 1974 года в качестве гарантии для получения военной и иной помощи от США после отмены золотого стандарта в США в 1971 году и нефтяного кризиса 1973-1974 годов.

В 1974 году, на фоне мирового финансового кризиса, Штаты сделали Саудовской Аравии предложение, от которого королевство не смогло отказаться. На Аравийском полуострове нашли огромные запасы нефти. Экономика США на тот момент тормозила ощутимо и для поддержания роста требовала вливаний новой крови, которой и стала саудовская нефть. Соединённые Штаты предложили саудитам подписать соглашение, в рамках которого американцы обязывались поставлять оружие, внедрять новые технологии, помогать с индустриализацией, медициной и образованием. Взамен потребовали согласовывать с Вашингтоном объемы добычи нефти, продавать ее в первую очередь американским компаниям, а полученные прибыли вкладывать в американские гособлигации.

А главное – продавать нефть только за доллары США.

Саудовская Аравия в тот момент переживала непростые времена в отношениях с соседями, стоял даже вопрос о ее возможном физическом исчезновении, а потому саудиты долго не раздумывали и согласились. Двустороннее соглашение каждые пять лет автоматически продлевалось, но теперь, судя по всему, саудовская сторона досыта наелась статусом "запасного бензобака Америки.

И это решение саудитов сулит серьезные проблемы для Америки.

В своей новой книге Bonfire of the Sanities ("Костер здравомыслия") автор финансовых бестселлеров и инвестиционный менеджер Дэвид Райт утверждает, что сила доллара является ключевым фактором, определяющим высокий уровень жизни в Америке и что эта сила не в последнюю очередь состоит в том, что "энергию нельзя купить без долларов США".

"Нефтедолларовое соглашение, официально оформленное после нефтяного кризиса 1973 года, предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать свои избыточные доходы от нефти в облигации Казначейства США. Взамен США предоставили королевству военную поддержку и защиту. Эта договоренность была беспроигрышной для обоих; США получили стабильный источник нефти и рынок для своих долгов, а Саудовская Аравия обеспечила свою экономическую и общую безопасность.

Нефть, номинированная только в долларах США, имеет значение, выходящее за рамки категорий нефти и финансов. Требуя, чтобы нефть продавалась в долларах, соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты. Это, в свою очередь, оказало глубокое влияние на экономику США. Глобальный спрос на доллары для покупки нефти помог сохранить сильную валюту, сделав импорт относительно дешевым для американских потребителей. Кроме того, приток иностранного капитала в казначейские облигации США поддержал низкие процентные ставки и устойчивый рынок облигаций", – пишет на портале Nasdaq известный американский финансовый аналитик Пол Хоффман.

Доминирование нефтедоллара, по его мнению, сейчас сталкивается с самой серьезной проблемой. Если нефть станет оцениваться в валюте, отличной от доллара, это приведет к снижению мирового спроса на доллар, что, в свою очередь, может привести к росту инфляции, повышению процентных ставок и ослаблению рынка облигаций в Соединенных Штатах.

"Мировые инвесторы должны осознавать, что на макроуровне глобальный финансовый порядок вступает в новую эру. Доминирование доллара США больше не гарантировано", – указывает Хоффман.

"Несмотря на то что ранее в СМИ проходила информация о том, что королевство и США готовят новый договор о безопасности, о заключении нового соглашения пока ничего не известно, а вот подписанный 50 лет назад документ впервые решили не продлевать.

Теперь Эр-Рияд может продавать свою нефть за юани, драхмы, евро, иены, а может перейти и на цифровые валюты. Заявление саудитов о непродлении договора последовало как раз в день оглашения санкций против России, в частности против ее банковского сектора", – пишет российский портал Neftegaz.ru.

Саудовская Аравия уже давно прорабатывала вопрос о возможности торговли своей нефтью в альтернативных валютах. Год назад королевство заключило соглашение с Китаем по продаже своей нефти за юани, что было воспринято США как недружественный демарш.

Отказ от продления соглашения не означает, что королевство сходу перейдёт на торговлю своей нефтью в других валютах, но сигнализирует о постепенном, но планомерном сокращении использования доллара США крупными производителями и потребителями нефти, а также об ослаблении доллара США как мировой резервной валюты.

Китай – не единственная страна, с которой королевство готово вести торговлю в национальных валютах. В начале 2023 года Саудовская Аравия подписала соглашение с Бразилией о принятии бразильского реала вместо доллара для закупок нефти.

Кроме того, Саудовская Аравия готова не только торговать в других национальных валютах, но и присматривается к новым цифровым инструментам. Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) стал участником проекта mBridge Банка международных расчетов для облегчения проведения трансграничных платежей. SAMA планирует оценить возможность использования национальных цифровых валют различных центральных банков для повышения эффективности трансграничных платежей и расчетов между коммерческими банками.

Саудовская Аравия также рассматривает возможность вступления в БРИКС. Россия, как один из ключевых игроков этого объединения, предложила странам-участницам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge. Чтобы механизм заработал, предстоит выпустить цифровые активы центральных банков стран БРИКС, аналогичные токенам, привязав их стоимость к национальным валютам стран-участниц соглашения.

Бывший конгрессмен США Рон Пол, к экономическим комментариям которого многие прислушиваются, в своем блоге затронул тему ослабления доминирующей роли доллара.

Он отметил, что в прошлом месяце страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) решили добавить к своей группе 6 новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы, как он выразился, "достичь своих целей путем подрыва основы американской власти – статуса доллара как мировой резервной валюты".

Он напомнил, что президент Бразилии Луис Инасио Лула де Силва призвал страны БРИКС создать свои собственные валюты, а Индия добивается того, чтобы ее торговые партнеры, включая Россию, вели торговлю в индийских рупиях, а не в долларах США.

Рон Пол также пишет, что Китай и другие страны БРИКС также предприняли шаги по рассмотрению возможности использования золота вместо доллара в международной торговле.

Кроме того, он высоко оценил заключение Генри Киссинджером соглашения с Саудовской Аравией, по которому в обмен на дипломатическую и военную поддержку со стороны США Саудовская Аравия использовала доллары для своих операций на международном нефтяном рынке.

Рон Пол отметил, что эти нефтедоллары являются "основой статуса доллара как резервной валюты и что постановка под сомнение такого положения дел может иметь далеко идущие последствия для американской валюты".

Недаром Пол забил тревогу еще до разрыва саудитами упомянутого соглашения, обратив внимание на то, что Саудовская Аравия подписала соглашение с Бразилией о принятии бразильской валюты вместо доллара для закупок нефти и отметив, что, если Саудовская Аравия подпишет аналогичные соглашения с другими странами БРИКС, это ускорит конец правления доллара в качестве резервной валюты.

Рон Пол также считает, что отказ от доллара обусловлен "использованием его как оружия, последним примером чего являются санкции против России".

Рожденные полвека назад нефтедоллары верой и правдой служили Америке как основа ее мирового доминирования и были "кровью" ведущихся США по всему миру бесконечных войн.

Но вот эпоха нефтедолларов завершается, и дряхлеющий мировой гегемон вступает в мир, в котором его господство ставят под сомнение все большее число стран по всей планете.