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В Кыргызстане создан Национальный инвестиционный фонд

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О создании Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики"

Согласно Указу, в целях повышения эффективности управления хозяйственными обществами с государственной долей участия, обеспечения устойчивого роста стоимости хозяйственных обществ с государственной долей участия и привлечения инвестиций путем выхода на местный и международный рынок капитала, в соответствии со статьей 26 конституционного Закона КР, "О Кабинете Министров КР", руководствуясь статьями 66, 71 Конституции КР, постановляется:

1. Кабинету Министров КР:

1) создать открытое акционерное общество "Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики" (далее – Фонд);

2) разработать проекты нормативных правовых актов КР, определяющие правовой статус, цели и задачи, особенности и порядок деятельности Фонда, а также иные нормативные правовые акты КР, необходимые для реализации настоящего Указа;

3) на основе соответствующей оценки и анализа подготовить перечень хозяйственных обществ с государственной долей участия, подлежащих передаче Фонду (далее – портфельные компании Фонда).

2. Определить основными задачами Фонда:

1) обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности и портфельных компаний Фонда;

2) повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости и портфельных компаний Фонда, а также привлечение инвестиций путем выхода Фонда и портфельных компаний Фонда на международный и местный рынок капитала;

3) внедрение в Фонд и портфельные компании Фонда наилучшей практики корпоративного управления;

4) развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.

3. Установить следующие принципы деятельности Фонда:

1) обеспечение эффективной системы отбора и выдвижения кадров в органы управления Фонда и портфельных компаний Фонда;

2) наличие независимых директоров в советах директоров Фонда и портфельных компаний Фонда;

3) внедрение в Фонд и портфельные компании Фонда системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели);

4) подотчетность, регулярный аудит, раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда и портфельных компаний Фонда.


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URL: https://www.vb.kg/437802
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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