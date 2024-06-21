В Минсельхозе КР рассказали о готовности уборочной кампании

В 2024 году в уборке зерновых культур по республике готовы принимать участие 1453 единицы из 1950 зерноуборочных комбайнов.

В связи с высокими объемами работ по зерноуборке в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Чуйской областях сотрудники Департамента совместно с представителями районных управлений аграрного развития и органов местного самоуправления провели мобилизационную работу по равномерному распределению комбайнов по регионам в период уборочной кампании.

В ходе уборочной кампании в Чуйскую область планируется привлечь более 150 зерноуборочных комбайнов из Иссык-Кульской и Нарынской областей. В общей сложности около 400 зерноуборочных комбайнов готовы принять участие в уборочной кампании в южном регионе страны, из которых около 100 будут задействованы в предгорных сельскохозяйственных зонах.

В 2024 году нагрузка работ на 1 комбайн составил 253,4 га.

В Иссык-Кульской, Нарынской областях и Суусамырской долине кампания начнется в августе и завершится в октябре.