Новые дороги, рекламные щиты: мэр Бишкека дал ряд поручений

Сегодня состоялся утренний обход мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева по обновленному отрезку улицы Ахунбаева и Байтик Баатыра, а также на тех участках, где активно продолжаются дорожные работы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, во время инспектирования улицы Ахунбаева Айбек Джунушалиев поручил главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкртуры усилить работы по эвакуации неправильно припаркованных машин на обочине, где стоянка запрещена, а также автомибилей на зелёной зоне.

Акимам Первомайского и Октябрьского районов поставлена задача обязать все коммерческие объекты произвести мойку фасадных частей зданий.

В рамках исполнения поручения президента Садыра Жапарова руководителю управления по контролю за землепользованием поставлена задача демонтировать все рекламные щиты по городу и заменить их на LED-экраны, а также о необходимости тщательного изучения всех объектов вдоль улицы Ахунбаева на предмет законности, в противном случае принять меры по устранению нарушений.

ДУМИ мэрии города Бишкек поручено провести все необходимые работы по переходу с рекламных щитов на LED-экраны.

Также всем соответствующим службам поставлена задача - вместе с ремонтом дорог привести в порядок и внешний вид зданий, согласно утвержденному дизайн-коду.

Директору МП "Бишкексвет" поручили во время дорожных работ провести работы по замене старых линий электропередач на новые, а также по новому дизайн-коду провести все линии под землей.

Главному архитектору дано поручение разработать проект по прокладке новой дороги, которая соединит улицы Достоевская и Ауэзова.

Мэр города также проверил ход строительства спортивного комплекса "Алга" (ранее "Трудовые резервы) и дал поручение уделить внимание качеству строительных работы и ускорить процесс.