Строительство ж/д КНР-КР-РУз. ЖК одобрил законопроект в трех чтениях

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О ратификации Соглашения между правительством КНР, кабинетом министров КР и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин" в трех чтениях.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев.

Заместитель министра отметил, что принятие данного законопроекта позволит начать практическую реализацию проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана и окажет значительное содействие расширению оказываемых транспортных услуг населению, развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

По его словам, новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока.

Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

В ходе обсуждения депутат Гуля Кожокулова уточнила вопросы по созданию совместной проектной компании, экономической эффективности инвестиционного соглашения и сроках строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Депутат Дастан Бекешев поднял вопрос о создании новых рабочих мест, призвав коллег поддержать данный проект закона. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев ответил, что будет создано более 10 тысяч рабочих мест.

Депутат Надира Нарматова отметила, что необходимо поддержать данный проект закона, поскольку реализация проекта железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" будет иметь положительный эффект в развитии экономики Кыргызстана.

Источник: Кабар