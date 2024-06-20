Празднование 10-го Международного дня йоги пройдет в Оше и Бишкеке

Посольство Индии в Бишкеке в сотрудничестве с мэрией города Ош проведет празднование 10-го Международного дня йоги (IDY) в Оше в пятницу 21 июня на стадионе футбольного клуба "Алай" с 18:00.

Празднование Международного дня йоги в Бишкеке пройдет 22 июня напротив памятника Курманжан датке с 19:00. Это событие проводится в сотрудничестве с мэрией города Бишкек.

Самое первое мероприятие прошло на берегу живописного озера Иссык-Куль 8 июня 2024 года с участием 100 человек, которые одновременно выполняли комплекс упражнений из йоги.

Посольство Индии в Бишкеке приглашает вас присоединиться к празднованию 10-го Международного дня йоги в Оше и Бишкеке. Занятия йогой будут выполняться под руководством квалифицированных инструкторов йоги.

От редакции. Как рассказали инструкторы йоги в Бишкеке, йога - это система, которая позволяет человеку приобрести контроль над своим телом - в первую очередь. А во вторую - над своим умом. Но, безусловно, она не может спасти от всех болезней. Ни одна система оздоровления не может спасти от всего. Во-первых, есть неизлечимые болезни. Есть те, которые лечатся тяжело. И в любом случае лечение - это процесс, который требует комплексного воздействия - и применения лекарств, и хирургических операций. Йогатерапия - лишь один из способов лечения. В некоторых случаях он может быть основным. Например, при лечении суставных заболеваний йога дает очень выраженный эффект. Для лечения некоторых других расстройств йога является вспомогательным элементом. В Америке сейчас активно внедряют йогу в реабилитацию людей, перенесших операцию по поводу рака. И научные исследования показывают, что качество жизни у них улучшается. Понятно, что йога этих людей не вылечит, не сделает их здоровыми, но поможет им жить.

С помощью йоги можно контролировать свое психологическое состояние - успокоиться или, наоборот, "разогреться". Можно также опустить и поднять давление, или сделать так, что будет холодно в жару или жарко, если замерзаешь. Огромное количество научных исследований показывали, что человек, который освоил техники йоги, в состоянии регулировать и кровяное давление, и частоту пульса, и температуру тела. Он берет под свой контроль массу других физиологических показателей.

Например, с помощью соответствующих упражнений можно активизировать работу почек, поджелудочной железы и селезенки. А поза дерева – врикшасана улучшает функционирование репродуктивной системы. Поза кузнечика – шалабхасана

поможет укрепить мышцы спины, ягодиц и заднюю поверхность ног, она также полезна при заболеваниях почек. Поза пашчимотанасана - растягивания спины поможет растянуть спину, улучшает кровоснабжение органов брюшной полости и малого таза.

Приходите на празднование Дня йоги и ощутите ее бесчисленные преимущества!