В Бишкеке еще одна часть улицы Байтик Баатыра будет закрыта

В городе Бишкек проводится капитальный ремонт улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, 20 июня 2024 года, участок улицы Байтик Баатыра от улицы Горького до улицы Боконбаева будет закрыт для движения транспорта в рамках капитального ремонта дорог.

Кроме того, закроют пересечение улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра.

Отметим, что в настоящее время на участке улицы Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова уложили два слоя асфальта, а также начертили дорожные разметки.

Мэрия города Бишкек предоставит дополнительную информацию о том, как изменилось движение общественного транспорта в связи с перекрытием дорог.