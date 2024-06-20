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В Бишкеке еще одна часть улицы Байтик Баатыра будет закрыта

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В городе Бишкек проводится капитальный ремонт улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, 20 июня 2024 года, участок улицы Байтик Баатыра от улицы Горького до улицы Боконбаева будет закрыт для движения транспорта в рамках капитального ремонта дорог.

Кроме того, закроют пересечение улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра.

Отметим, что в настоящее время на участке улицы Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова уложили два слоя асфальта, а также начертили дорожные разметки.

Мэрия города Бишкек предоставит дополнительную информацию о том, как изменилось движение общественного транспорта в связи с перекрытием дорог.


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URL: https://www.vb.kg/437821
Теги:
мэрия, Бишкек
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