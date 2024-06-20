В парке "Ынтымак-2" выступил известный исполнитель нашидов Мухаммад Юсуф

В столичном парке "Ынтымак-2" состоялся благотворительный вечер, организованный благотворительным фондом "Аль-Умма" в честь праздника Курман Айт. Мероприятие собрало множество гостей.

Почетным гостем вечера стал известный исполнитель нашидов (религиозных песнопений) Мухаммад Юсуф. Его выступление стало настоящим вдохновением для всех присутствующих, наполнивших парк гармонией и духовным покоем.

Директор фонда "Аль-Умма" Элиана-Марьям Сатарова лично встречала гостей и выразила благодарность каждому за участие в этом значимом мероприятии.

"Мы рады приветствовать вас на этом празднике добра и взаимопомощи. Спасибо за ваше участие и поддержку наших инициатив, - отметила она в своем приветственном слове.

Программа вечера включала не только выступление Мухаммада Юсуфа, но и концертную программу с участием местных талантов. Гостей угощали боорсоками и пловом, приготовленными партнерами фонда. Особое внимание было уделено детям, для которых были подготовлены сладкие подарки и развлекательные мероприятия.

Одна из участниц мероприятия Жылдыз поделилась с нашим изданием vb.kg своими впечатлениям, которая отметила, что мероприятие стало не только символом социальной солидарности, но и важным шагом к укреплению духовных ценностей в обществе.

"Было замечательно видеть, как люди разных вероисповеданий и национальностей собрались вместе, чтобы отметить этот важный праздник и поддержать благотворительный фонд "Аль-Умма", - сказала Жылдыз.

Она также подчеркнула значимость выступления Мухаммада Юсуфа, которое, по ее словам, принесло особую атмосферу праздника. Бишкекчанка выразила надежду на то, что подобные мероприятия станут традицией и будут продолжать способствовать духовному единству и взаимопомощи в обществе.