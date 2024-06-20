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Токмокский горсуд незаконно вернул водительские удостоверения 4 гражданам

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Проверкой, проведенной прокуратурой города Токмок Чуйской области, установлено, что должностные лица Токмокского городского суда и ОБДД ОВД г.Токмок, злоупотребляя служебным положением, незаконно за денежное вознаграждение возвратили водительские удостоверения 4 гражданам, лишенным по постановлениям суда права управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуртуры.

По данным фактам прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением) и для проведения следственных действий направлено в следственное управление УГКНБ по Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/437831
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