Токмокский горсуд незаконно вернул водительские удостоверения 4 гражданам

Проверкой, проведенной прокуратурой города Токмок Чуйской области, установлено, что должностные лица Токмокского городского суда и ОБДД ОВД г.Токмок, злоупотребляя служебным положением, незаконно за денежное вознаграждение возвратили водительские удостоверения 4 гражданам, лишенным по постановлениям суда права управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуртуры.

По данным фактам прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением) и для проведения следственных действий направлено в следственное управление УГКНБ по Чуйской области.